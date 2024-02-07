Şubat’ta Ailelere Tam Destek! Sosyal Destek Zammıyla Birlikte Hanelere Yeni Yardım Paraları!

Ailelere zamlı destek ödemeleri bir süredir soruluyordu. Ocak ayında yapılmayan zam, Şubat ayında kaç TL olarak hesaplara yansıyacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aile destekler, Şubat ayında da devam ediyor. Hanede kişi başına düşen gelir üzerinden belirlenecek ödemelerle birlikte merak edilenler aktarıldı. Şubat 2024 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek bir adım atarak destek ödemelerinde önemli bir artışa imza atıyor.

Bu artış, memur maaşlarındaki katsayı göz önünde bulundurularak hesaplandı ve sonuç olarak, evde bakım maaşları, yaşlı ve engelli aylıkları ile diğer sosyal yardım ödemelerinde yaklaşık %50 oranında bir yükseliş gerçekleşiyor. Böylece, Şubat ayı itibarıyla bu destekler artırılmış miktarlarda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

Ocak ayında dar gelirli ailelere yönelik olarak sunulan aile destek paketi ödemeleri, 850 TL’den başlayıp 1250 TL’ye kadar ulaşan miktarlarda belirlenmişti. Şubat ayında bu ödemelerin artıp artmayacağına dair henüz kesin bir bilgi yok; ancak birçok vatandaş, bu konuda bir güncelleme yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Bakanlık, ocak ayındaki açıklamasında, hane içinde kişi başına düşen gelire göre bu ödemelerin yapıldığını duyurmuştu.

Dar gelirli aileler, özellikle Şubat ayında aile destek paketi ödemelerinde bir artış olup olmayacağını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Resmi bir duyuru henüz yapılmamış olsa da, eğer bir artış olacaksa, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Destek ödemelerinin yanı sıra, aile destek paketi ödemelerinin yapılacağı tarih de büyük bir merak konusu. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, bu ödemelerin genellikle ayın ortasında yapıldığı görülüyor.

Bu nedenle, 2024 yılında da ödemelerin tahminen 10 Şubat civarında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak, bu konuda net bir tarih için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapacağı resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Bakanlığın bu adımları, sosyal devlet ilkesinin bir göstergesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olma yolunda önemli birer adım olarak değerlendiriliyor.