Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak açıkladı! 6 bin TL 6 bin TL 12 bin TL çıkacak!

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri kaç TL olacağını açıkladı. 6 bin TL ve 6 bin TL Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere emekliye müjde geliyor!
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli sabah saatlerinde Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklama sonrası heyacanlı bekleyişe girdi. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacağını açıklandı. Emekliye bayram ikramiyesi 2.000 TL olarak ödeniyor. Ancak 2024 yılında 2000 TL değeri yok hükmünde. Sabah saatlerinde bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrası zam kesinleşti. Şimdi zam miktarı hakkında bilgiler gelmeye başladı.
Emekliye bayram ikramiyesi KAÇ TL olacak!
Emeklilere bayram ikramiyesinde büyük bir sürpriz olacak. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Hükümet hiç beklenmedik bir zam duyurusu yapacağı öğrenildi. Gazeteci Fatih Portakal’da ilk anketlerde iktidar pek mutlu değil diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarını doğru buldu. Kimse beklemesede bayram ikramiyesi rekor seviyeye yükseltileceğini inanıyorum açıklaması yaptı.
Fatih Portakal’dan ikramiye duyurusu!
Fatih Portakal’la birlikte bir çok gazeteci ve hükümete yakın kişiler tarafından bayram ikramiyesi kulisleri gelmeye başladı. Maaşlarda zaten mutsuz olan emeklilerin yüzü bayram ikramiyesiyle güldürülmesi planlanıyor. Öyle ki Emekliye ikramiye ne kadar yüksek olursa olsun tam olarak gönlü alınmış olmayacak. Ara zam ve ek zamlar her an emekliye gelebilir.
Emekliye mart ayında kesin olarak ek zam da yapılması biliniyor. Mart ayında hem emekli zammı hem bayram ikramyiesi emekliyi az da olsa memnun edecek gibi görünüyor. Ek zam gelmese de 2 kere ödenecek bayram ikramiyesi için sürpriz kulis geldi.
6 bin TL – 6 bin TL Bayram ikramiyesi ödemesi!
Emekliye Cumhuriyet Bayramı özel 100. yılında 5.000 TL ikramiye verilmişti. İkramiyelerin artık kurban bayramı ve ramazan bayramında da Emekli ikramiyesi olarak geçmesi nedeniyle 5.000 TL olacağı kesinleşti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sürpriz yaparak hem Hazine Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığına 5.000 TL ikramiye bedeli açıklaması sonrası 1.000 TL ben ek zam yapayım dediği öğrenildi.
Böylelikle Emekliye 6000 TL Kurban bayramı ve 6000 TL Ramazan bayramı olmak üzere 12 bin TL ödeme yapılacağı öğrenildi.
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