Memura ve Kadroluya 29 Bin TL’lik Promosyon!

Memur ve kadrolu belediye çalışanlarının 29 bin TL promosyon alacağı haberi geldi. Promosyon tutarları çalışanlara göre değişkenlik gösterecek.
Gelen son haberle birlikte çalışanlara yüksek promosyon ödemesinin yapılacağı vurgulanıyor. Belediyenin duyurusunda kim ne kadar ödeme alacak belli oldu. Toplamda yapılacak promosyon ödeme tutarı ise 25 milyon TL’yi buluyor…
Marmaris Belediyesi’nde çalışan memur, işçi ve şirket personeline mali destek sağlamak amacıyla düzenlenen maaş zammı ihalesi sonuçlandı. Bu ihale ile memur ve kadrolu işçilere yönelik maaş zammı Halk Bankası tarafından kişi başı 29.550 TL olarak belirlenirken, Personel A.Ş.’de çalışanlar için ise Yapı Kredi Bankası’nın teklifi olan kişi başı 27.550 TL kabul edildi.
Üç yıl sürecek olan banka promosyon sözleşmesi, İçmeler Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Bankası Müdürü Mustafa Çömez ve Yapı Kredi Bankası Müdür Yardımcısı Selda Türkler katıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, imzalanan bu sözleşme ile belediye çalışanlarına ekonomik darboğazın hissedildiği bu dönemde toplamda 25 milyon TL tutarında bir destek sağlandığını belirtti. Başkan Oktay, sağlanan bu destekle birlikte çalışanların ve ailelerinin mali durumlarının önemli ölçüde rahatlayacağını ifade etti ve sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diledi. Bu gelişme, belediye çalışanlarının ekonomik refahına katkıda bulunması açısından önem taşımaktadır.
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