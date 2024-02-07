Sigara fiyatları zam geldi! Marlboro, Parliament, Winston, Camel içenler dikkat!

Sigara fiyatları bir kez daha zamlanıyor. Şubat ayında Marlboro, Parliament, Winston, Camel başta olmak üzere sigaraya zam geldi.

Sigara fiyat listesine geçen aydan sonra yeni zamlar ekleniyor. Pek çok sigara markasında fiyatlar birkaç TL’lik zamla güncellenecek. İlk zam bugün geldi.

Şubat ayında sigara tiryakileri için üzücü bir haber verildi. Yakın zamanda fiyatların yeniden artacağı ifade ediliyor. Bu da bir noktada sigara kullanacaklar için olumsuz bir gelişme diyebiliriz. Peki sigara fiyatlarıyla ilgili son durum nedir? Sigara tiryakileri için endişe verici haberler kapıda.

Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte, sigara fiyatlarına yönelik yeni zamların olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Son dönemlerde, sigara fiyatları üzerindeki artışlar dikkat çekici oldu. Özellikle geçmiş aylarda uygulanan zamlar sonrasında sigara fiyatlarının 50 Türk Lirası’nı aştığı görüldü. Sigara fiyatlarındaki bu artış, tiryakilerin cebini doğrudan etkiliyor ve sigaraya erişim konusunda ciddi sorunlar yaratıyor.

70 TL’ye Paket Sigara Var!

Marlboro, Parliament, Muratti gibi popüler markaların fiyatları 56 TL’den başlayarak 70 TL’ye kadar çıkmakta. Bu durum, sigara tiryakilerinin maliyetlerinin ciddi şekilde artmasına sebep oluyor. Örneğin, Marlboro Edge ve Marlboro Touch gibi ürünlerin fiyatları sırasıyla 56 TL ve 57 TL olarak belirlenmiş. Diğer yandan, kıyılmış tütün olarak bilinen Malboro Rolled ürününün fiyatı ise 70 TL ile en yüksek fiyatlı seçeneklerden biri. Buna ek olarak, Parliament Aqua Blue Slims ve Uzun Parliament gibi ürünlerin fiyatları 60 TL ve 59 TL gibi rakamlara ulaşırken, daha ekonomik seçenekler arasında yer alan HD Sky ve President sigaralarının fiyatları 47 TL olarak belirlenmiş.

Sigara fiyatlarındaki bu çeşitlilik, tüketicilerin bütçelerine göre seçim yapmalarını sağlasa da, genel olarak fiyatlardaki artış trendi endişe verici. Bu fiyat artışları, sağlık açısından sigarayı bırakmak için bir motivasyon kaynağı olabilirken, aynı zamanda yüksek maliyetler nedeniyle tiryakilerin alternatif tütün ürünlerine yönelmesine de neden olabilir. Fiyat artışlarının sigara tüketim üzerindeki etkileri, kamu sağlığı ve ekonomi üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Tekel bayileri Yardımlaşma derneği başkanı Erol Dündar Royal Tobacco grubuna zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife ile grubun sigara fiyatları 45 ile 50 TL arasında değişeceği aktarıldı.

Yeni tarife şu şekilde

Instark White 45,

Instark Blue Slims 50,

Instark Dark Blue 50,

Instark Blue 50,

Instark Gray 50,

Instark Red 50,

JXB Yellow 50

JXB Red 50 lira oldu.

Bu zamlar sonrası Marlboro, Parliament, Winston, Camel içenler içinde kötü haber geldi. Marlboro, Parliament, Winston, Camel fiyatları Şubat ayında bir kez daha zamlanacak.

Sigara Fiyatları Ne Durumda?

Marlboro Edge sigara fiyatı: 56,00 TL

Marlboro Edge Blue / Sky sigara fiyatı: 56,00 TL

Marlboro Touch sigara fiyatı: 57,00 TL

Paket Marlboro sigara fiyatı: 56,00 TL

Malboro Rolled (Kıyılmış tütün) fiyatı: 70,00 TL

Parliament Aqua Blue Slims sigara fiyatı: 60,00 TL

Uzun Parliament sigara fiyatı: 59,00 TL

Kısa Parliament sigara fiyatı: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue sigara fiyatı: 58,00 TL