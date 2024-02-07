Emekliye bir kötü haber daha! Emeklilik Başvuruları Askıda mı Bekliyor?

Emeklilik için tüm şartları karşılayanlar SGK’ya başvuruda bulunuyor. Ancak son zamanlarda SGK’nın bu başvuruları askıda beklettiği iddia edildi. Peki gerçek ne?
Emeklilik, yıllar süren çalışmanın ardından gelen ödül gibi. Özellikle de ülkemizde çok büyük öneme sahip. Ancak şu sıralar SGK ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyada ses getirdi. Emeklilik başvurularına geç dönüş yapıldığı ve önemli bir kısmının askıda bekletildiği belirtiliyor. Konuyla ilgili asılsız haberlerin yanı sıra gerçeğin ne olduğu araştırılmakta.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Kısıtlaması’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 5510 sayılı Kanun ve sosyal sigorta işlemleriyle ilgili doğruları içeren Dezenformasyon Bülteni ve emeklilik başvuruları gibi konularda kamuoyunu aydınlatıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı Dezenformasyon Bülteni, sosyal medyada dolaşan bazı iddiaların gerçek yüzünü ortaya koydu. Özellikle “SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Kısıtlaması Getirildi” şeklindeki iddianın asılsız olduğu, 5510 sayılı Kanun’un uygulamaları çerçevesinde, emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletilmediği açıklandı. Bülten, emeklilikle ilgili yanılgılara ve sosyal medya manipülasyonlarına karşı bir aydınlatma niteliği taşıyor.
Aynı zamanda, F-16 satışı, YSK’nın oy pusulası kura çekimi ve Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili yanlış bilgilendirmelere de yer verilerek, doğrular kamuoyu ile paylaşıldı. Bu bilgilendirme, halk arasında yayılan yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve gerçek durumun anlaşılması açısından önemli. Özellikle, emeklilik maaşı ve başvurularıyla ilgili yanlış anlaşılmaların giderilmesi, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler ve iç politikadaki şeffaflığını vurgulayan bir adım olarak da değerlendirilebilir.
İlgili Haberler
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip olan yerel basına olumsuz yansıması hususunda değerlendirme yaptı. Tasarruf Genelgesi, yerel basını ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır Yıldız, açıklamasında; “Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, ülkemizin basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip […]
IBT Solar, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzaladı. Dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. İLGİLİ HABER Dünyada Dijital Kaos !.. Sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştiren dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve yenilikçi güneş enerjisi […]