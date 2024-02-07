Emekliye bir kötü haber daha! Emeklilik Başvuruları Askıda mı Bekliyor?

Emeklilik için tüm şartları karşılayanlar SGK’ya başvuruda bulunuyor. Ancak son zamanlarda SGK’nın bu başvuruları askıda beklettiği iddia edildi. Peki gerçek ne?

Emeklilik, yıllar süren çalışmanın ardından gelen ödül gibi. Özellikle de ülkemizde çok büyük öneme sahip. Ancak şu sıralar SGK ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyada ses getirdi. Emeklilik başvurularına geç dönüş yapıldığı ve önemli bir kısmının askıda bekletildiği belirtiliyor. Konuyla ilgili asılsız haberlerin yanı sıra gerçeğin ne olduğu araştırılmakta.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Kısıtlaması’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 5510 sayılı Kanun ve sosyal sigorta işlemleriyle ilgili doğruları içeren Dezenformasyon Bülteni ve emeklilik başvuruları gibi konularda kamuoyunu aydınlatıyor.

Emeklilikle İlgili İddialar Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı Dezenformasyon Bülteni, sosyal medyada dolaşan bazı iddiaların gerçek yüzünü ortaya koydu. Özellikle “SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Kısıtlaması Getirildi” şeklindeki iddianın asılsız olduğu, 5510 sayılı Kanun’un uygulamaları çerçevesinde, emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletilmediği açıklandı. Bülten, emeklilikle ilgili yanılgılara ve sosyal medya manipülasyonlarına karşı bir aydınlatma niteliği taşıyor.

Aynı zamanda, F-16 satışı, YSK’nın oy pusulası kura çekimi ve Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili yanlış bilgilendirmelere de yer verilerek, doğrular kamuoyu ile paylaşıldı. Bu bilgilendirme, halk arasında yayılan yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve gerçek durumun anlaşılması açısından önemli. Özellikle, emeklilik maaşı ve başvurularıyla ilgili yanlış anlaşılmaların giderilmesi, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler ve iç politikadaki şeffaflığını vurgulayan bir adım olarak da değerlendirilebilir.