16 milyon emeklinin maaşı değişti! E-devlet 4A 4B 4C Emeklinin yeni maaşları

16 milyon emeklinin maaşı değişti. E-devlet üzerinden 4A 4B ve 4C emeklinin maaşları yüklendi. Kök maaşlara gelen zamlarla birlikte ne kadar emekli maaşı alacağınız belli oldu!
Emekli maaşları değişti!
Milyonlarca emekliye yapılan zamlar sonrası maaş farklarının da yatmasıyla maaşlar güncellendi. Değişen maaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-devlet’e kök maaş olarak yüklendi.
SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşı güncellendi. SGK, e-devlet üzerinden yeni maaşları yayınladı. Resmi gazete’de netleşen aylık ödemeler sonrası zam farklarının da yatmasıyla emekli maaşı netleşti. Emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası kök aylıklarlar da güncellenerek hesaplara yüklendi.
Emeklinin yeni maaşı netleşti!
Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan zamlar sonrası e-devlet giriş yapan vatandaşlara yeni maaşını göstermeye başladı. Ocak ayında zam farkları hesaplara yatsa da SSK ve Bağ-kur emeklisine bir zam jesti daha gelmişti. Bugün yapılan zamlı ödemeler sonrası emekli kök maaşlarında değişiklikler ortaya çıktı.
SGK yeni maaşlar yüklendi!
16 milyon emeklinin yeni kök aylıkları e-devlet üzerinden sisteme yüklendi. Kesinleşen kök maaşlarla birlikte emekliler ne kadar maaş aldı görülebiliyor. Kimlik numarası ile e-devlet üzerinden kök maaşlar öğrenebilir.
Emekli maaşımı nasıl öğrenirim?
e-Devlet giriş yaparak SSK üzerinden emekli olanlar “4A Emekli aylığı” kısmına tıklayıp “Detay” kısmına bakarak “5510 EK 19 miktarı” yazan yerden 10 bin TL çıkartarak kök maaşını bulabilirsiniz.
Bağ-kur’dan emekli olanlar ise e-devlet girerek “4B emekli aylığı” yazan yere tıklayarak “4B emekli aylık bilgileriniz” tıklayarak “Ek madde 19 intibak fark tutarı” yazan yerden 10 bin TL çıkartarak yeni maaşını görebilirsiniz.
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