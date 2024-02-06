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Ziraat Bankası 80 bin TL Faizsiz kredi duyurusu rekor kırıyor

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Kamu bankasının öğrenciye faizsiz kredi vereceği haberi ortalığı çalkaladı. Ziraat Bankası eğitim gören öğrenciler için 80 bin TL’yi sıfır faizle mi ödeyecek sorusu yanıt buldu.

Normal şartlarda müşterilerine değişken faiz oranları üzerinden kredi veren Ziraat Bankası, öğrenciler için aynısını yapmayacak. Devlet, eğitim alanında öğrencilere ve ailelerine büyük bir kolaylık sağlayacak bir adım atarak, Ziraat Bankası üzerinden 80 bin TL’ye varan bir eğitim desteği programını hayata geçiriyor. Bu program sayesinde, öğrenciler eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları mali zorlukları aşabilir ve akademik hedeflerine daha rahat ulaşabilirler.

80 Bin TL Kredi ve 36 Ay Vade Sınırı!

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Bu destek paketi, 80 bin TL’ye kadar finansal destek sunuyor ve en güzel yanı, tamamen faizsiz olması. Öğrenciler ve aileleri, bu destekle 36 ay vadeye kadar geri ödeme planı yaparak eğitim masraflarını kolayca finanse edebilecekler.

Öğrenci Velileri de Başvurabiliyor

Aşağıda öğrencilere destek kredisinden kimlerin faydalanabileceği yer almaktadır:

  • İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğrenci seviyeleri,
  • Öğrenci velileri,
  • Öğrencinin eğitim masraflarını üstlenen aile bireyleri veya akrabalar başvuruda bulunabilir.

Başvuru Koşulları:

  • Başvuru yapacak kişinin öğrenci, veli ya da öğrencinin eğitim giderlerini üstlenen bir aile üyesi/akraba olması gerekiyor.
  • Başvururken yanınızda kimlik belgenizi ve eğitimle ilgili belgelerinizi (varsa) bulundurmanız önem taşıyor.
  • Duruma göre, gelir durumunuzu gösterir bir belge talep edilebilir.

Bu eğitim desteğinden yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine giderek doğrudan başvuruda bulunabilirler. Bu süreçte, başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri teslim etmek gerekiyor. Geri ödemeler, aylık taksitler halinde yapılacak. Taksit miktarları, alınan kredi tutarı ve tercih edilen vadeye göre değişiklik gösterecektir. Bu destek programı, eğitim alanında finansal bir destek arayan öğrencilere ve ailelerine büyük bir imkan sunuyor. Faizsiz olması ve esnek vade seçenekleri ile öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bu program, eğitim yolculuklarında onlara önemli bir destek olacaktır. Bu şekilde, öğrenciler eğitim hayatlarını mali sıkıntılar olmadan devam ettirebilecek ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilecekler.

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berkay
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