Bakan Özhaseki açıkladı! 750 bin TL hibe, Faizsiz 750 bin TL Kredi duyurusu

Son dakika Bakan Özhaseki son dakika vatandaşa müjde verdi. Bakan Özhaseki, 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe verileceğini duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanı Mehmet Özhaseki son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki vatandaşa müjdeli haberi verdi. Toki konutları üretildiğini ifade eden Özhaseki, 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe verileceğini açıkladı.
1.5 milyon TL destek açıklaması!
Bakan Özhaseki, vatandaşlara kolaylık olsun diyerek bir çok projeden faydalandırdıklarını ifade ederek, en çok bizi destekleyin ben evimi yapanlara müjdeyi verdi. Bakanın yaptığı açıklamada 1.5 milyon TL vatandaşa destek paketi açıklandı. Bu destek paketinde 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi verileceğini duyurdu.
Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor!
Hibe ve kredi desteklerini rekor seviyeye çıkartığını ifade eden Bakan, e-devlet üzerinden başvuru yaparak 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi alabileceğini duyurdu.
“Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz” dedi.
Faizsiz 10 yıl vadeli kredi!
Kredilerin yüzde 10’u peşin alınacağı ifade eden bakan, krediler ilk 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak verileceğini duyurdu. Kredi geri ödemeleri Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığınca takip edileceğini duyurdu.
Kredileri ölen bir kimsenin mirasçılarının da alınabileceğini duyurdu.
Krediler hak sahibinin gelir ve kredi puanına bakılmadan verilecek.
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