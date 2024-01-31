Survivor RİO ödülünü kimler kazandı? Dans yarışmasını kimler kazandı?

TV8 ekranların sevilen programı Survivor RİO ödülü için kazanan isimler belli oldu. Dans yarışmasını kazanan isimleri Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı.
Survivor RİO ödülünü kimler kazandı?
TV8 ekranların fenomen programı Survivor, dans yarışmasıyla RİO ödülünü kazanan isimleri canlı yayında Acun Ilıcalı açıkladı. İşte kazanan isimler.
1- Damla Can
2- Yağmur
3- Özgür
4- Turabi
5- Furkan
6- Ogeday
Rio Karnavalına gidecek 6 isim böylelikle belirlendi. Kazananların 1 kişi götürme hakkı vardı. İşte kazananların götürdüğü isimler.
1- Damla Can – Seda’yı götürdü. Ancak Acun Ilıcalı Seda’nın gönlünü alacağını açıklayarak ilk turu geçenler arasında seçmesi gerektiğini ifade etti. Damla Can Hakan Hatipoğlu’nu götürdü.
2- Yağmur – Gizem’i götürdü.
3- Özgür – Sercan’ı götürdü.
4- Turabi – Merve Aydın’ı götürdü.
5- Furkan – Yiğit Poyraz’ı götürdü.
6- Ogeday – Nefise’yi götürdü.
Acun Ilıcalı büyük bir sürpriz yaparak aynı oyda olan Berna’yı götürme kararı aldı. Kendi kontenjanından Berna RİO’ya gidiyor.
Survivor All Star Dominik Cumhuriyetinden canlı yayınla TV8 ekranlarında kazananlar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Programda Acun Ilıcalı Yunus Emre Özden’e canlı yayında konuşmama cezası damga vurdu.
Birbirlerine çok yakın olan yüzdeler olmasına rağmen kazananlar çok ufak farkla kazandığını da Acun Ilıcalı açıkladı.
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