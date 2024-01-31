Kuruluş Osman Yakup bey ölecek mi? Cerkutay öldü mü?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay öldü mü? Cerkutay hain mi? Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Sensoy canlandırdığı karakter diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü?
ATV ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakteri ölecek mi merak ediliyor. Fragmanda görüldüğü gibi Osman bey’in Cerkutay’ı öldüreceği ve diziden ayrılacağı bekleniyordu.
Yakup beyle arada derede kalan Osman Bey, ne yapacağını ona sordu. Kuruluş Osman dizisinde son kararı Yakup bey söyleyecek. Cerkutay beyin sonu nasıl olacak merak ediliyor. Şu an için Cerkutay bey diziye devam ediyor.
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay’ın kaçtığı öğrenildi ve oyuncu ölmedi diziye devam ediyor. Ancak son dakika bir ayrılık yaşanbilir.
Kuruluş Osman Yakup bey ölecek mi?
Kuruluş Osman yeni bölümde büyük bir sürpriz oldu ve Yakup bey okla vuruldu. Dizinin yeni bölümüne kadar Yakup bey ölecek mi yaşayacak mı merak ediliyor.
Mirza Bahattin Doğan diziden ayrıldı mı?
Mirza Bahattin Doğan canlandırdığı Yakup bey karakteri öldü mü ölecek mi merak ediliyor. Ancak son sahnede Mirza Bahattin Doğan diziden ayrılacak gibi duruyor.
Kuruluş Osman dizisinde Yakup bey karakteri ölerek diziye veda etti.
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