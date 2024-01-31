TOKİ Ucuz Konut Duyurusu: İstanbul ve Ankara’daki İlçelerde Geçerli!

TOKİ, yüzlerce ucuz fiyatlı konut için harekete geçiyor. İstanbul ve Ankara’da İnşası tamamlanan dairelerin satışı için işlemler başladı.

Eğer ev sahibi olmak istiyorsanız ortalı gelirli aileler için güzel gelişmeler yaşanıyor. TOKİ’nin satışa sunacağı evlere talip olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor haberimizde detayları okuyabileceksiniz. Türkiye’nin iki büyük şehri İstanbul ve Ankara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek yeni konut projeleriyle yine gündemde. TOKİ, bu kez 2 bin 63 adet konutu kapsayan, dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut imkanı sunan 5 yeni projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu projeler, şehirlerdeki konut ihtiyacına cevap verirken, aynı zamanda uygun fiyatlı konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Binlerce Konut İnşa Edilecek

Projelerin detaylarına bakıldığında, İstanbul’da Tuzla, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu bölgelerinde toplamda 2 bin 13 konutun inşa edileceği görülüyor. Ankara’daki Çankaya projesinde ise 50 konut hayata geçirilecek. İstanbul’daki projeler, şehrin farklı bölgelerinde yer alıyor ve her biri kendi içinde çeşitli özellikler sunuyor. Tuzla’da iki ayrı proje, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda ise birer proje planlanıyor.

İstanbul ve Ankara’daki TOKİ Projeleri

İstanbul Tuzla’daki projelerden ilki, Cami Mahallesi’nde 232 konut ve 31 dükkânı kapsıyor ve ihalesi 29 Ocak 2024’te gerçekleşti. İkinci proje ise Aydınlı Mahallesi’nde 632 konut ve 6 dükkân ile 13 Şubat 2024 tarihinde ihaleye çıkacak. Gaziosmanpaşa’daki proje, Yıldıztabya Mahallesi’nde 665 konutluk bir kapasiteye sahip olup 20 Şubat 2024’te ihale edilecek. Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’ndeki proje ise, 484 konut ve 40 dükkân ile 29 Şubat 2024’te ihaleye sunulacak.

Ankara Çankaya’daki proje, Akpınar Mahallesi’nde yer alacak ve 50 konut ile 6 dükkândan oluşacak. Bu ihale ise 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ’nin Türkiye’nin iki büyük şehrinde konut ihtiyacını karşılama ve daha fazla aileyi ev sahibi yapma hedefine yönelik önemli bir adım. Projeler, ailelerin ekonomik olarak ulaşabileceği konutlar sunarak, İstanbul ve Ankara’da yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu girişim, hem şehirlerdeki konut talebini karşılamak hem de dar gelirli vatandaşlara kaliteli yaşam alanları sunmak açısından büyük önem taşıyor.