Emekli maaşı Resmi Gazete yayımlandı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak belli oldu!

Emekli maaşı zamları Resmi Gazete yayımlandı mı? Emekli maaşı zamları Resmi Gazete yayımlandıktan sonra hesaplara aktarılacak. Peki Emekli maaşı yeni zammı Resmi Gazetede ne zaman yayımlanacak? İşte tarihler.
SSK ve Bağ-kur emekli ek zammı meclisten geçti. Meclisten geçmesi üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen karar Resmi Gazete yayımlanmadı. Resmi Gazete yayınlanır yayınlanmaz 1 hafta içerisinde hesaplarda olacak Emekli zam farkları için tarihler belli oldu!
Emekli ek zammı Resmi Gazete yayımlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?
Emekli ek zammı REsmi Gazete de 2 Şubat cuma akşamı yayınlanması bekleniyor. Henüz yayınlanmayan zam yayınlanır yayınlanmaz 1 hafta içerisinde Emekliler maaş farkını hesaplara alabilecek.
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliye maaş zam farkı 9 Şubat tarihine kadar hesaplara yatacak. 5 Şubat – 9 Şubat 2024 tarihleri arasında emekliye maaş farkları hesaplara aktarılacak.
Memur emeklilerin hesaplara aktarıldı!
Emekli sandığından aylık alan memur emeklilerin ocak ayı zam farkı ödemeleri hesaplara aktarıldı. 26 Ocak tarihinde başlayan ödemeler 31 Ocak tarihine kadar hesaplara yatırıldı. Memur emeklileri sonrası SSK ve Bağ-kur emeklisi biran önce zamlı maaşları hesaplara almayı bekliyor.
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