Emekli maaşı Resmi Gazete yayımlandı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak belli oldu!

Basında Kadıköy 30 Haziran 2024

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]