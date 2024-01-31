SGK, SSK, Bağkur ve EYT emeklilerine Şubat ayında 1 maaş ikramiye verilecek!

Emekli vatandaşlara son dakika sürprizi. Emeklilere Şubat ayında 1 maaş ikramiye verilecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine 1 maaş ikramiye verilecek.

Geçinmekte en çok zorlanan gurup olan Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor. Akbank, resmi web sitesinden yaptığı açıklama da Şubat ayında promosyon ödemesi duyurusu yaptı. Emeklilere 1 maaş promsoyon şartları belli oldu.

Akbank, resmi olarak duyurduğu açıklamada emekli maaşını Akbank’tan alan emeklilere 12 bin TL tutarında ödeme yapacak. Akbank “SGK Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 10 bin TL promosyon ve 2 bin TL Chip-para ile birlikte 12 bin TL ödül fırsatı” açıklaması yaptı.

1 Maaş İkramiye müjdesi!

Akbank son dakika yaptığı açıklamada, “Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank’a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 – 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL’dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır” açıklaması yaptı.

AKBANK Ödemelerle ilgili açıklama yaptı!

Akbank yaptığı açıklamada 10 bin TL alan emeklilere 4500 TL + 4500 TL olmak üzere toplamda 9.000 TL ödeme yapacağını duyurud.

10.000 TL üstünde olan emeklilere ise 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 10 bin TL emekli ikramiyesi verilecek.

Emeklilerin promosoyn ödemesinden bir defa yararlanacağı duyuruldu. Promosyon ödemeleri sonrası 2000 TL ödemeninde 1 kere yapılacağı açıkladı. Şubat ayında Akbank 1 maaş ikramiye ödemesi gibi promosyonu hesaplara yatacak.