En düşük emekli maaşı yükseliyor! Son dakika o tarihte hesaplara yatacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili sürpriz haber. Son dakika gelen bilgiye göre en düşük emekli maaşı değişiyor! En düşük emekli maaşı için tarih verilerek yeni zamlı maaşlar açıklandı.
En düşük emekli maaşı değişiyor!
Artık kesin olarak zamlanma kararı alınan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu cevap arıyor. 10.000 TL olan en düşük emekli maaş açlık sınırının altında kalmasıyla hükümet harekete geçti. 7 milyon Emekliyi doğruran etkileyen ve seçim döneminde büyük bir koz olacak ve seçimi kaybetmek istemeyen hükümet jesti gündeme geldi.
Emekliye ek zam ne zaman verilecek?
Emekliler için ek zam ne zaman verilecek sorusu cevap buldu. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi emekliye gelecek zam hesaplara yatmış olacak. Yerel seçimlerden dolayı emeklilerin gönüllerini alınacağı ve yüksek bir zamla seçime girilecek bir çok gazeteci tarafından konuşuluyor. Artık kulis bilgisinden çıkan emekli zammı tarihi de belli oldu.
10-15 Mart arasında hesaplara yatacak!
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve ne kadar yatacağı belli oldu. En düşük emekli maaşı 10-15 mart tarihleri arasında hesaplara yatacak. Zammın ne kadar olacağı da kulislerde çıktı!
Normalde olması gereken tutar ne kadar?
En düşük emekli maaşı 2008 yılında Asgari Ücretin yüzde 110’u kadardı. Emekli en ferah ettiği günleri bugünlerde yaşadı. Şu an için aynı hesaplarla yapılırsa Asgari Ücret tutarı 19.000 TL olması gerekiyor. Ancak öyle bir zam gelmeyecek. Ancak gelecek zam için de 2 kulis bilgisi geldi.
En düşük emekli maaşı 15 bin TL ile 16.500 TL arasında olacak!
Ak Parti’den gelen net bilgilere göre En düşük emekli maaşı 15 bin TL ile 16.500 TL arasında değişeceği öğrenildi. Mart ayının 10’u ve 15’inde en düşük emekli maaşı 15 bin TL veya 16.500 TL hesaplara yatırılacak.
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