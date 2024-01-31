Ziraat Bankası banka hesabı olanlar dikkat: Bugün 23.59’a kadar geçerli

Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat. Ziraat Bankası’na ait bankkart sahibi olanlara yeni bir avantaj sunuldu. Banka müşterilerine Bankkart’a para hediyesi geldi. Yeni kampanyanın detayları belli oldu!

Ziraat Bankası Bankkart lira veriyor!

Ziraat Bankası kafe ve restorant harcamalarından geçerli Bankkart lira veriyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri harcamalarına 25 TL, toplam 100 TL bankkart lira verilecek. Ziraat Bankası kampanyası bugün 23.59’da bitiyor.

Ziraat Bankası Bankkart kampanyası detayları!

Ziraat Bankası yeni kampanyası 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli. Bankart mobil ve web sitesinden katılım sağlanmaktadır.

Bankkart anlaşmalı kafe ve restoran sektörlerinden üye işyerlerine Bankkart Pos’undan tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri harcamalarına 25 TL, toplam 4 harcamayla 100 TL Bankkart lira veriliyor.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinden yapılmaktadır.

Aynı gün sadece 1 kere kampanya katılabilirsiniz.

Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerimizin kartlarına anında yüklenecektir.

Bankkart Lira kazanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.

Harcama tutarı için Bankkart’ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır.

Kampanya kapsamında Bankkart Lira verilecek işlemler peşin veya taksitli yapılabilir.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart’ınız ile yaptığınız alışverişlerinizi hesap kesim tarihine kadar dilediğiniz zaman, kazandığınız Bankkart Liralarınız ile ödeyebilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Liralar Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.