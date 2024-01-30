En düşük emekli maaşını Erdoğan açıkladı! 14 bin TL ile 17 bin TL arasında değişecek!

En düşük emekli maaşını 10 bin TL yükselten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir müjde daha geliyor. Son dakika olarak gelen bilgiye göre en düşük emekli maaşı bir kez daha değişiyor!

Emekliye güzel haber!

SGK, SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi aldıı yüzde 49.25 zamma rağmen mutlu değildi. En çokta en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseltilmesi kimseyi memnun etmedi. 10 bin TL ile geçimin ne kadar zor olduğunu her zaman açıklayan emekliye müjdeli haber geldi. En düşük emekli maaşında büyük bir sürpriz yaşanıyor.

Hayat pahalılığını hayal kırıklığı olarak dile getiren ve her yerde protesto eden Emekliler “Geçinemiyoruz” demesiyle hükümet bir adım daha attı. Maaşlara gelen zam kök zamma gelmediği için Emekli 2024 ilk ayını yokluk, yoksulluk ve açlık yılı olarak lanse etmeye başladı. Yerel seçimler öncesi elinden geleni yapan Hükümet, ikramiyeleri de zamlandırmıştı. 5000 TL yakın yatacak ikramiye sonrası bir sürpriz daha geldi. En düşük emekli maaşı resmen değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147’si olduğu biliniyor. Emekliye aynı oranda zamlar yapılsaydı en düşük emekli maaşı 25 bin TL olması bekleniyordu. Bunun bilincinde olan emekli sürekli olarak isyan etmesi haklı.

Ancak emekli için dev bir adım bugün atıldı. Emekliye güzel haberi Erdoğan’ın yakınlarına duyurduğu öğrenildi.

En düşük emekli maaşı 14.000 TL ile 17.000 TL arasında değişecek!

Bugün yapılan görüşmelerde Maliye ve Hazine Bakanlığına Erdoğan yeni talimatı verdi. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 17 bin TL arasında olması gerektiğini resmen bakana iletti. Yapılan çalışmalar sonrası en düşük emekli maaşı netleşecek.

Mart ayında net zam var!

Hükümete yakın kaynaklar, SSK ve Bağkur emeklisine verdirdiği 2. ek zam kadar en düşük emekli maaşı içinde çalışmalara başladı. Mart ayında en düşük emekli maaşı 14 biN TL ile 17 bin TL arasında değişecek. Emekli için zorlu bir Şubat ayı bekliyor. Ancak mart ayında 14 bin TL ile 17 bin TL arasında değişecek emekli maaşı mutlu edecek.