Cumhurbaşkanı 6 ay ertelemeli Borç Kapatma kredisi duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara bir müjde daha! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 ay ertelemli borç kapatma kredisi duyurusu yaptı. Kredi başvuru şartları belli oldu.

Cuhhurbaşkanı Erdoğan’dan borç kapatma kredisi duyurusu geldi. Kredi borçluları oldukça zor günler geçiriyor. Yükselen faiz oranları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Ay sonunu zor getiren vatandaşlar borçlarını da ödemekte zorlanıyor.

Cumhurbaşkanından Borç kapatma kredisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika borç kapatma kredisi büyük sevinç yarattı. Borç kapatma kredisinin detayları belli oldu. Bir çok vatandaşa ilaç olurken, bazı vatandaşlar ise borç kapatma kredisinden faydalanamayacak.

Halkbank Borç kapatma kredisi detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun zamandır beklenen borç kapatma kredisi duyurdu. Erdoğan “Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz” diyerek 36 ay vadeli, 6 ay ertelemli kredi duyurusu yaptı.

Şimdilik Halkbank üzerinden kullananlara geldi!

Şu an için borç kapatma kredisi Halkbank üzerinden kredi kullanan kişilere geldi. Halkbank’tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli %4 faizli kredi imkanı sağlandığı duyuruldu.

Diğer bankalardan İhtiyaç ve Konut kredisi kullananlara borç kapatma kredisi verilecek mi?

Şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan BORÇ KAPATMA kredisi sadece Halkbank üzerinden kredi çeken ve takibe düşen esnafı kapsıyor. Diğer bankalardan ihtiyaç ve konut kredisi çekenlere borç kapatma kredisi verilmyior.

İhtiyaç, Taşıt ve Konut kredisi çekenler şu an için kapsam dışında. Ancak diğer bankalara da Borç kapatma kredi desteği için baskı sürüyor. Erdoğan yine kamu bankalarından başka bir kampanya duyurusu seçim öncesi gelebilir.