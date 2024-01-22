Akbank 30.000 TL FAİZSİZ kredi duyurusu rekor kırıyor! Başvuru için son günler

Akbank son dakika FAİZSİZ kredi duyurusu. Akbank 30 bin TL Faizsiz kredi duyurusu yaptı. Akbank’tan yapılan açıklamaya göre 31 Ocak tarihine kadar Akbank 30 bin TL FAİZSİZ Kredi kullandıracak. Ocak ayının son kampanyası rekor kırıyor!
Akbank 30 bin TL FAİZSİZ KREDİ VERİYOR!
Akbank’tan 2024 yılında bomba kredi kampanyası. Akbank 30 bin TL Faizsiz kredi veriyor. Son başvuru tarihi 31 Ocak olarak açıklayan Akbank başvurusu rekor kırıyor.
Milyonlarca vatandaşlara bankalar enflasyon hızla arttığı dönemde ihtiyaçlarını karşılamak için destek sunuyor. Aralık ayında rekor kıran kampanyalar Ocak ayında da devam etmişti. Akbank, resmi web sitesinden 2024 Ocak ayına özel 30 bin TL kredi duyurusu yaptı.
20 bin TL taksitli avans, 10 bin TL ihtiyaç kredisi FAİZSİZ!
Akbank 30 bin TL kredi detayları belli oldu. Mobil Akbanklı olanlara özel verilecek kredi, 20 bin TL taksitli avans ve 10 bin TL ihtiyaç kredisi olarak verileceği açıklandı.
6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!
Akbank, 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. %0 faizle kullanabilecek 10 bin TL hemen yararlanabilirsiniz. Akbank 10 bin TL Faizsiz İhtiyaç kredisi için 1.666 TL taksitle geri ödeme alacak.
20 bin TL 6 ay vadeli nakit avans!
Akbank 20.000 TL nakit avans kullandıracak. Yine 6 ay vadeli olarak verilecen nakit avans için 3.200 TL taksitle ödeme yapılacak.
Başvurular bugün başladı!
Akbank, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 20 bin TL FAİZSİZ nakit avans 22 Ocak tarihinde başladı. Rekor bir başvuru alan Akbank, 31 Ocak tarihine kadar kampanyanın devam edeceğini açıkladı.
22 Ocak – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip, Akbanklı olmak istiyorum tıklayarak kampanyadan yararlanabilirsiniz. Mobilden Akbanklı olan yeni müşterilerine 10 gün içinde başvurusu yapıp parayı alabilir.
10 bin TL kredi için en az 1000 TL, 5000 TL’de ihtiyacınız kadar da çekebilirsiniz.
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