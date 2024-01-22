Tüm emeklilere 3 müjde birden! Mart ayında ikramiye ve ek ödeme geliyor!

Son dakika Tüm emeklilere mart ayında ikramiye ve ek ödeme geliyor. Emeklilere son dakika güzel haberler peş peşe geliyor. Emekli maaşının 10.000 TL yükseltilmesi de çözüm olmadı. Mart ayında emekliye ek ödeme ve ikramiye geliyor!
Emeklilere mart ayında müjde var!
Seçim öncesi emeklinin yüzü gülecek. Kulislerden gelen bilgilere göre Emekli Mart ayında bir kez daha zem ve ek ödeme alacak.
En düşük emekli maaşı 12.000 TL oluyor!
En düşük emekli maaşı 12.000 TL oluyor. Emeklilere mart ayında en düşük emekli aylıkları bir kez daha Erdoğan jesti görecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın jestiyle Emekli maaşlarıan 2.000 TL zam gelecek.
5.000 TL ek ikramiye!
Cumhuriyetin 100. yılında Emeklilere verilen 5.000 TL ikramiye tekrarlanıyor. Seçimleri kazanmak isteyen Erdoğan’ın 2024 yılı emekli yılı açıklamasının nedeni belli oldu. Erdoğan Emekliye 5.000 TL ek ikramiye verecek. Mart ayının ortasında verilecek 5.000 TL ek ikramiye ilaç gibi gelecek.
Bayram ikramiyesi 5.000 TL yükseliyor!
Emekliye bir müjde de bayram ikramiyelerinden geldi. 2.000 TL verilen kurban bayramı ve ramazan bayramı ikramiyeleri 5.000 TL çıkartılıyor. Emekliye mart ayında maaşlara 2.000 TL, 5.000 TL ek ikramiye ve 5.000 TL bayram ikramiyesiyle birlikte 12.000 TL ekstra para yatırılacak.
Milyonlarca emekli haberi alır almaz mutlu oldu!
SSK ve Bağkur emeklisine 37, Memur ve memur emeklisine 49,3 oranında zam yapılsa da zamlar erişimişti. Erdoğan’ın jestiyle yüzde 5 ek zam gelmiş ve 42,57’e çıkartılmıştı. Ancak yine de emekliler büyük sıkıntılar yaşamaktaydı. Mart ayı ortasında Erdoğan Emeklilerin ceplerini doyuracak hamleler yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde yine emekliyi arkasına almak için peş peşe bu zamları açıklayacağı kesinleşti.
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