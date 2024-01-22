Torba Yasadan 2100 TL Para Desteği Çıktı! Emeklisinden Ev Hanımına Herkesi Kapsıyor

Torba yasada yer alan detaylardan biri de para desteği oldu. Devletin yardım ödemesi yapacağı gruplar arasında emekli ve ev hanımları da bulunuyor.
Destek ödemeleri 2024 yılında yüksek oranda artış gösterdi. Hem daha fazla bütçe ayrılıyor hem de sosyal yardımların çeşitlendirilmesi için torba yasa düzenlemesine eklemeler yapılıyor. Milyonlarca kişiyi etkileyebilecek yeni bir torba yasa tasarısı, AK Parti tarafından meclise sunuldu. Toplam 10 maddenin yer aldığı bu yasa, asgari ücretlilerden emeklilere, ev hanımlarından işverenlere kadar geniş bir kesimi kapsayacak önemli düzenlemeleri içeriyor. İşte bu yasa tasarısının ayrıntıları:
Yasa tasarısında işverenlere asgari ücret desteği sağlanması gibi önemli bir düzenleme bulunuyor. Asgari ücretin brüt 20 bin liraya yükseltilmesi ile artan işveren maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda, sektör ve işçi sayısı fark etmeksizin asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılması öngörülüyor. Sendikalı işçiler için bu destek daha da yüksek olacak. Düzenlemenin, sahte ve kaçak sigortalı işçilerin çalıştırılmaması, SGK’ya olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi ve diğer borçların ödenmiş olması gibi şartlara bağlanması planlanıyor.
Yasa tasarısında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ek olarak %5 zam yapılması da yer alıyor. Bu ek zam ile Ocak ayında hesaplanan %37,5 oranındaki maaş zammı %42,5 seviyesine çıkacak. Ev hanımlarına yönelik düzenlemeler de tasarıda dikkat çekiyor. Asgari ücretin zamlanması sonucunda, prim ödemeleri artacak ve yeni düzenleme ile ev hanımlarının ödeyeceği primlerin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamlı ve önemli düzenlemeler içeren yasa tasarısının, meclisten geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yasa, asgari ücretlilerden emeklilere kadar toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor ve bu değişikliklerin milyonlarca kişinin hayatında olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.
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