Tüm emeklilere 10.500 TL ek ödeme duyurusu! Hemen hesaba geçiyor

Emekli maaşı alanlara güzel haber geldi. Emeklilere 10.500 TL ek ödeme duyurusu geldi. Milyonlarca emekliye güzel haber geldi. 10.500 TL ek ödemeden tüm emekliler yararlanabilir.

Emeklilere ek ödeme duyurusu!

Milyonlarca emekli geçinmekte zorluk çekiyor. Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5 ek ödeme verererek mutlu ederken yine de emekli maaşıyla geçinmek zor. En düşük emekli maaşınında 10.000 TL yükseltilymesiyle emekliler nefes almıştı. Ancak emekliye müjde bitmiyor. Emeklilere 10.500 TL ek ödeme duyurusu resmen geldi.

Emekli maaşı alanlara 10.500 TL ek ödeme!

Emeklilere hemen hesaba geçeceği 10.500 TL ek ödeme geliyor. Tüm emekliler 10.500 TL ek ödemeyi hemen hesabına alabiliyor!

Promosyonlar 15.000 TL yükseldi!

Tüm bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Türkiye’nin en önde gelen bankaları emekli promosyon ücretlerini 15.000 TL çekti. Hemde tüm emeklilere hemen 10.500 TL ödeme verilerek bu müjde duyuruldu.

10.500 TL hemen çekebilirsiniz!

En düşük emekli maaşı 7500 TL olduğuda 3 yıllık sözüne milyonlarca emekli 4.500 TL promosyon ödemesi almıştı. Şimdi ise promosyon ücretleri 15.000 TL civarında. 4.500 TL promosyon alan emekli bankaya giderek 3 yıllık sözünü iptal ederek yeni anlaşmayla 15.000 TL alabiliyor. Şu an için 4.500 TL alan emekliye hemen eski bankası iptal edilerek 10.500 TL verilerek emekliler mutlu oluyor.

En düşük emekli maaşından bile fazla olan 10.500 TL için tüm emekliler an itibariyle bankalardan 10.500 TLsini alabilir.

Emeklilere güzel haberler artık bankalardan gelecek. Bir banka emekli promosyonu 20.000 TL yükseltirse, 15.000 TL bile ödeme alsanız 5.000 TL ödemeyi diğer bankadan hemen alabileceksiniz.