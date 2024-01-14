Bakanlık Beklenen Zammı Yaptı: Çocuğu Olan Ailelere 6505 TL Ödenecek

Zam kararının bir süredir duyurulması bekleniyordu. Çocuğu olan ailelerin alacağı SED yardımlarında mutlu son. 6505 TL toplam destek verilecek.

2024 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışmayan annelere ve çocukları olan kadınlara yönelik büyük bir destek programı hayata geçirilecek. Bu program, çocukların bakımı ve desteklenmesi için hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Ailelerin yaşam kalitesini artırma ve çocukların eğitimine katkıda bulunma hedefiyle oluşturulan bu destekler, süreli ve geçici olmak üzere iki ana kategoride verilecektir. Geçici ekonomik destek, yılda bir veya en fazla iki defa nakdi olarak sağlanacakken, süreli ekonomik destek onayda belirtilen süre boyunca her ay nakdi olarak ödenecektir. Bu destekler, ailelerin kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine kadar devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

Desteklerden Kimler Yararlanabilir?

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve ailesi veya yakınlarına verilebilecek durumda olan çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşebilecek çocuklar.

Sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan ve desteklenmeye ihtiyaç duyan gençler.

Olağanüstü felaket, hastalık veya kaza geçiren ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile bu durumda vefat eden kişilerin çocukları.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Sosyal ve ekonomik destek hizmetleri için başvurular, il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezleri müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı

Sağlık raporu, öğrenci belgesi (gerektiğinde)

İş-kur ve meslek kurslarına başvuru belgeleri

SED Yardımları ve Ödemeleri

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplanmaktadır. 2024 yılında yapılacak ödemeler aşağıdaki gibi olacaktır:

Okul öncesi için ödeme: 2 bin 421 TL’den 3 bin 614 TL’ye

İlköğretimde okuyan çocuk için: 3 bin 632 TL’den 5 bin 421 TL’ye

Ortaöğretimde okuyan çocuk için: 3 bin 874 TL’den 5 bin 782 TL’ye

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için: 4 bin 358 TL’den 6 bin 505 TL’ye

Bu destek programı, ailelerin ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşmalarına yardımcı olacak ve çocukların eğitimine doğrudan katkıda bulunacak bir girişim olarak önem taşımaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu adımı, özellikle pandemi ve ekonomik kriz koşullarında büyük bir rahatlama ve destek sağlayacak niteliktedir.