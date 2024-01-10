Halkbank İlk Gelen Alır Dedi: Aylık 5600 TL Geri Ödemeli Taşıt Kredisi!

Halkbank’ın araç satın alacaklar için sunduğu taşıt kredisi uygun faizlerle veriliyor. 5600 TL geri ödemeli kredi ve 48 ay vade ile müşterilere uygun seçenekler sunuldu.

Kamu bankaları, otomobil sahipleri ve olmayı planlayanlar için avantajlı taşıt kredi seçeneklerini sürdürüyor. Özellikle son zamanlarda artan otomobil fiyatları, taşıt kredilerine olan ilgiyi arttırmış durumda. Ancak, yükselen faiz oranları nedeniyle, bu kredilere erişim biraz daha zorlaşmıştır. Sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyenlere yönelik, cazip faiz oranları ve çeşitli geri ödeme planları ile kolaylık sağlayan kredi paketleri bulunmaktadır. Bu kapsamda Halkbank’ın sunmuş olduğu Yeşil Işık Taşıt Kredisi, aylık esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Halkbank’ın taşıt kredisi, uygun geri ödeme koşulları ile öne çıkıyor. Kullanıcılar, sıfır km veya ikinci el taşıt alımlarında aylık eşit, artan veya azalan taksit seçenekleri arasından tercih yapabiliyorlar.

Taşıt Kredisi 48 Ay Vade ile Veriliyor

Sıfır ve ikinci el araçlar için hesaplanan faiz oranları ve geri ödeme koşulları farklılık göstermektedir. Kamu bankası, uygun koşullar altında araç sahibi olmayı planlayanlara çekici kredi seçenekleri sunmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, uygun ödeme planları ile hayallerindeki aracı satın alma fırsatı buluyorlar. Örneğin, Halkbank’ın Yeşil Işık Taşıt Kredisi ile ilgili yapılan bir hesaplamada; 400 bin TL değerindeki 0 km araç için sunulan 100 bin TL’lik kredi paketinde, 48 aylık vade ile aylık 5.645,29 TL taksit ödemesi öngörülüyor. Ancak aracın değerine göre 300 bin TL kredi de çekebilirsiniz. Vade sayısı ve aylık taksit ödemesi buna göre değişkenlik gösterecektir.

İkinci el araçlar için benzer koşullar altında yapılan hesaplamada ise aylık taksit tutarı 5.645,29 olarak belirlenmiştir. Esnek geri ödeme seçenekleri sunan Halkbank, taşıt kredisi kullanarak araç satın almak isteyenlere avantajlı çözümler sunuyor. Sıfır km veya ikinci el araç kredisi kullanmadan önce yapılacak örnek hesaplamalarla, en uygun oranlar belirlenebiliyor.