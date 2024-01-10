Memur ve emekliye kötü haber! Maaşlarda 1100 TL kesinti

Memura yapılacak maaş ödemelerinde kesintiler de beraberinde geliyor. Göstergeye bağlı olarak 1100 TL’ye kadar maaş kesintisi uygulanacak. Memur Maaşının Her Ay 1100 TL’si Kesilecek! Nedeni Ocak Ayı Maaşında Ortaya Çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir tebliğ, 2024 yılında devlet memurları ve sözleşmeli personel için öğle yemeği servisi bedellerini düzenliyor. Bu düzenleme, memurların ve sözleşmeli personelin günlük yaşam maliyetlerini etkileyen önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
Memurların Yemek Ücretleri Açıklandı
Tebliğe göre, 15 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak yemek bedelleri, memurların ek göstergelerine göre farklılık gösteriyor. Bu bedeller, günlük 7,70 TL ile 31,41 TL arasında değişmektedir. Örneğin, 600’e kadar ek göstergeli memurlar günlük 7,70 TL, 5400’den daha yüksek ek göstergeye sahip memurlar ise günlük 31,41 TL öğle yemeği bedeli ödeyecekler.
Sözleşmeli Personel İçin Yemek Ücretleri
Sözleşmeli personel için de belirlenen günlük öğle yemeği bedelleri, aldıkları ücrete göre belirlenmiştir ve günlük 9,37 TL ile 37,55 TL arasında değişiklik göstermektedir. Aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 TL’ya kadar olan sözleşmeli personelden günlük 9,37 TL, 34 bin 675 TL’nin üzerinde olanlardan ise günlük 37,55 TL yemek bedeli alınacak.
Yemek Maliyetleri ve Bütçe Kullanımı
Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise personelden tahsil edilecek. Bu düzenleme, devlet memurları ve sözleşmeli personelin yemek giderlerinin daha adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini amaçlamakta. Ayrıca, kurumların personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve servisin kalitesini dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit etme imkanına da sahip olacakları belirtilmiştir. Tebliğin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu yeni düzenlemenin devlet memurları ve sözleşmeli personel üzerindeki etkileri takip edilecek. Bu adım, çalışanların refahını desteklemek ve yemek servislerinin maliyetini daha dengeli bir şekilde dağıtmak için atılmış önemli bir adımdır.
Ocak ayı maaşları eksik yatıyor!
Maaşlarda kesinti haberleri gelirken, Memur ve emekli yatan bazı maaşlarda eksiklikler olduğunu ve zamların yüzde olarak doğru yatmadı öğrenildi.
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