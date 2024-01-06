İstanbul adayı sonrası Ak Parti Ankara Belediye başkan adayı da belli oldu!

Yerel seçimler öncesi Ak Parti’nin merakla beklenen İstanbul ve Ankara adayları belli oldu. İstanbul adayı Murat Kurum olması ardından Ak Parti Ankara Belediye başkanı adayı da belli oldu!

İstanbul sonrası Ankara’da belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum olan Ak Parti’de Ankara adayı da netleşti! Ak Parti Ankara’da seçime gireceği isim belli oldu!

İLGİLİ HABER KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ, MESUT KÖSEDAĞI BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara BŞB başkan adayı Turgut Altınok oldu!

AKP’nin ankara büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok oldu. Haftaya Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Ak Parti Ankara BŞB adayı Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok oldu.

Melih Gökçek’le arası kötüydü!

Mansur Yavaş gibi Turgut Altınok’un da Melih Gökçek’le arası bozuk. “100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak” açıklaması yapan Altınok, hem adaylığını duyurdu hem de Melih Gökçek’e gönderme yaptı.

15 Ocak’ta Erdoğan açıklayacak!

Ankara Belediye başkan adayını Recep Tayyip Erdoğan 15 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak.