Kredi notu düşüklere Kamu Bankasından 25 Bin TL İhtiyaç Kredisi!

Kredi notuna göre ödeme yapan kamu bankası, 25 bin TL’yi gözden çıkardı. Müşterilerine anında ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor.

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik olarak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya, finansal ihtiyaçlarını avantajlı koşullar altında karşılamak isteyen müşteriler için tasarlandı. Resmi bir açıklamayla duyurulan bu kampanya, banka hesabı olan ve belirli kriterleri karşılayan müşterilere özel olarak sunuluyor. Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası müşterilerine 25.000 Türk Lirası değerinde düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin belirlenen 3 günlük süre içinde bankanın internet bankacılığı hizmeti üzerinden başvurmaları gerekiyor. Kampanyanın öne çıkan bir diğer avantajı ise, kefil veya gelir belgesi gibi ek belgelerin talep edilmemesi. Bu, başvuru sürecini daha da basitleştiriyor. Başvuru, internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilirken, müşteriler ayrıca Ziraat Bankası şubelerine giderek de başvuruda bulunabiliyorlar.

20 Bin TL Krediye 3 Ay Erteleme Avantajı Var

Online bankacılık hizmetine katılmak ve özel bir şifre almak, müşterilere kredi ödeme planlarını daha etkin kontrol etme ve yönetme imkanı sağlıyor. Banka, uygun görülen müşterilere kredi ödemelerine 3 ay sonra başlama ve 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Bu avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Müşterilerin 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca, en az 1100 kredi puanına (notu) sahip olmaları şartı konmuş. Daha düşük puanlı müşteriler için ise maaş hesabı sahibi olma veya emeklilik gibi ek şartlar getirilmiş. Bu kampanya, özellikle finansal ihtiyaçları olan ve uygun koşullarda kredi arayan müşteriler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Ziraat Bankası’nın bu girişimi, müşterilerine maliyet açısından avantajlı bir finansal destek sunarak, ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.