Borcu olanların imdadına Kamu bankaları koştu! 100 bin TL – 200 bin TL borç kapatma kredisi

Borçlu vatandaşların imdadına kamu bankaları koştu. Kamu bankalarından 100 bin TL ve 200 bin TL borç kapatma kredisi verilecek. Kamu bankaları vatandaşın imdadına yetişti. İşte 100 bin TL ve 200 bin TL borç kapatma kredisi detayları!
Borçlu vatandaşların imdadına kamu bankaları koştu. Ziraat Bankası 200 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi verecek. Vakıfbank ise 200 bin TL borç kapatma kredisi verecek.
Ziraat Bankasından Borçlulara borç kapatma kredisi!
Ziraat Bankası yeni yılda borç kapatma kredisi veriyor. Yeni yıla borçsuz girmek için vatandaşların imdadına yetişen Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi veriyor.
Ziraat Bankası 24 ay vadeli 200 bin TL borç kapatma kredisinin detayları açıklandı. Ziraat Bankası 200 bin TL borç kapatma kredisi 3 ay ötemeli olarak ödeme fırsatı sunuyor.
Ziraat Bankası borç kapatma kredisi 4,14 faiz oranıyla verecek. 12 ay vadeli, 3 ay ertelemeli kredi için Aylık taksit tutarı 23.053 TL olacak. Geri ödenecek toplam tutar 276.645 TL olacak.
Vakıfbank borçlulara 100 bin TL borç kapatma kredisi verecek!
Vakıfbank müşterilerine özel 24 ay vadeli 100 bin TL borç kapatma kredisi veriyor. Şubeye gitmeden çekilebilecek kredinin detayları belli oldu.
Vakıfbank masrafsız olarak vereceği ve 3 ay ertelemeli olacak verecek yeni kredisini duyurdu. Vakıfbank mobil üzerinden kredi tahsis ücreti olmadan 100 bin TL kadar kredi ödemesi yapılacak.
Vakıfbank 24 ay olarak da ödenecek 100 bin TL kredisi için faiz oranı %3.95 olarak belirlendi. Aylık 13.035 TL taksitle 3 ay ödemesiz kredinin geri ödeme tutarı 140 bin TL olarak duyuruldu.
Hem Vakıfbank hem Ziraat Bankası borçlu vatandaşlara jesti çalışanlar ve emekliler tarafından çok sevildi.
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