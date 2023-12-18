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Gümüşhane’de yine deprem! Son dakika Gümüşhane yine sallandı

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Gümüşhane’de son dakika deprem! Gümüşhane’de 18 Aralık gece yarısı deprem meydana geldi. Dün de aynı saatte deprem olan Gümüşhane depremi korkuttu!

Gümüşhane son dakika deprem!

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Son dakika gümüşhane’de 23:23 sularında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Gümüşhane depremini 4.1 olarak açıkladı. Deprem Giresun, Erzincan ve Ordu’dan da hissedildi. Deprem 4 ilde şiddetli hissedildi.

Erzincan’da deprem oldu!

AFAD, 23:28’de Erzincan’da deprem olduğunu açıkladı. Erzincan depremi şiddeti 3.7 olarak duyuruldu.

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berkay
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