Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Büyük İstanbul depremini ve tehlikeli 4 ili açıkladı

3 gün önce 4 bölgeye dikkat çeken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nın açıklamaları sonrası Merkez Üssü Bursa Mudanya olan ancak İstanbul’da da hissedilen 5.1 ve 4.5 büyüklüğünden depremler sonrası yeni açıklama. Bugün açıklamlarda bulunan Yoshinori Moriwaki, Büyük İstanbul depreminin habercisi diyerek yeni detayları açıkladı.

5.1 büyüklüğünden meydana gelen Bursa depremi ardından deprem uzmanları peş peşe açıklamalar yapıyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den yeni bir açıklama geldi.

3 gün önce 4 bölgeye işaret eden ve Bursa civarında deprem olacak diyerek bilen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki yeni bir açıklama yaparak, bu depremin büyük İstanbul depremini tetikler mi yoksa habercisi mi sorusuna cevap verdi.

CNN Türk canlı yayına bağlanan Moriwaki “32 yıldır Türkiye’deyim. Fazla sık sık deprem yok. Ama 3 sene önce Silivri’de deprem oldu. Cami minaresi düştü, okulların bir kaçında da zarar oluştu. Sonrasında Elâzığ’da deprem oldu. Ardından Bingöl ve ikinci Elâzığ depremi. Ardından Ege’de Manisa, Muğla ve İzmir’de deprem oldu. Çok fazla deprem olmamasına rağmen geçen sene de bu sene de Konya’da deprem oldu.

Türkiye’de 6 tane plaka var. Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege… Bu levhalar şimdiye kadar biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 sene kırılmadı ama kırılmaya başladı. Şimdi her yerde kırılmalar başladı. Dünkü deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunu kırdı. Ama Kuzey kolu daha tam kırılmadı. Bu Marmara bölgesinde 4-5 gibi depremler sık sık görüldükten sonra burada büyük deprem beklenebilir. Bu bölgede deprem olabilir.

İZMİR

İzmir’de deprem oldu ancak kendi fay hakkını daha kırmadı diyen Moriwaki, İzmir’de tekrardan deprem görülebilir diyerek ‘tehlikeli’ olarak işaret etti.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ, 18 İL HANGİSİ

4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş’tan Hatay’a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay’da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ’dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Va’a kadar.

Üçüncü; İzmir… Muğla’dan sonra İzmir’de deprem oldu. O depremi İzmir’in kendi fay hattı değil. Ege Denizi’ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara’dan önce de gelebilir. Ama 7’den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara… Kuzey Anadolu fay hattı İzmit’ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912’de bu Çanakkale’de kırıldı, boşluk var.Moriwaki, bir gün büyük deprem gelecek ve geliyorken biz hazır olmalıyız.

1.Kendi oturduğu evin zemini iyi mi kötümü bunu sorgulayın

2. Binanın iskanı, ruhsatı var mı bunu sorgulasınlar

DÜN YAŞANAN DEPREM BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremiyle ilgili 4 bölgeye dikkat çekmişti. Yeni açıklamalarda bulunan Moriwaki,

“Dün sadece 1 tane yaşandı. Depremlerin sık sık, haftada 1, günde bir veya gün içerisinde bir kaç kez görmeye başladığımız zaman büyük depremin habercisi diyebiliriz. Mesela, Kahramanmaraş’taki gibi. Burada büyük deprem gelmeden önce sık sık depremler yaşandı. Sonrasında büyük deprem oldu. Yani bir tane deprem olması hemen büyük deprem olacak anlamına gelmez. Art arda depremler olursa bunu bir işaret olarak algılayabiliriz. Büyük deprem yaklaşırken 10 kere, 20 kere, art arda deprem sıklıkları yaşanacak” dedi.