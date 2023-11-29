Mesleklere göre Ocak 2024 yeni memur ve memur emeklisi maaşları açıklandı! Kim kaç para alacak?

Türkiye’de milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2023 yılı Ocak ayındaki maaş zammını büyük bir merak ve heyecanla beklemektedir. Bu zam, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenecek olup, çalışan ve emekli memurların hayat standartları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Ocak ayında memur ve memur emeklileri için yapılacak olan zammın oranı, mevcut ekonomik verilere ve enflasyon beklentilerine göre belirlenecektir. Enflasyon oranlarının beklenenden yüksek çıkması durumunda, memurlar ve emekliler ekstra bir enflasyon farkı alacaklar. Bu fark, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmını temsil edecektir.
AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, 2023 yılında beklenen enflasyon oranının yüzde 66.80 civarında olması öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emekliler için enflasyon farkı yüzde 31.38’i bulacak ve toplam zam oranı yüzde 51.08’e ulaşacaktır.
2023 yılında memur maaşlarına yüzde 51.08 oranında bir zam yapılması planlanmaktadır. Bu oran, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon beklentileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Aşağıda, çeşitli meslek grupları için mevcut maaşlar ve zamlı maaşlar listelenmiştir:
Memur emeklileri için de benzer oranlarda maaş zamları öngörülmektedir. Emekli memurların yeni maaşları aşağıda listelenmiştir:
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