Mesleklere göre Ocak 2024 yeni memur ve memur emeklisi maaşları açıklandı! Kim kaç para alacak?

Türkiye’de milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2023 yılı Ocak ayındaki maaş zammını büyük bir merak ve heyecanla beklemektedir. Bu zam, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenecek olup, çalışan ve emekli memurların hayat standartları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Ocak ayında memur ve memur emeklileri için yapılacak olan zammın oranı, mevcut ekonomik verilere ve enflasyon beklentilerine göre belirlenecektir. Enflasyon oranlarının beklenenden yüksek çıkması durumunda, memurlar ve emekliler ekstra bir enflasyon farkı alacaklar. Bu fark, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmını temsil edecektir.

Son Enflasyon Verileri

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, 2023 yılında beklenen enflasyon oranının yüzde 66.80 civarında olması öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emekliler için enflasyon farkı yüzde 31.38’i bulacak ve toplam zam oranı yüzde 51.08’e ulaşacaktır.

Memur Maaşlarına Yapılan Zam Oranları

2023 yılında memur maaşlarına yüzde 51.08 oranında bir zam yapılması planlanmaktadır. Bu oran, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon beklentileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Aşağıda, çeşitli meslek grupları için mevcut maaşlar ve zamlı maaşlar listelenmiştir:

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: Mevcut maaş: 32.451,00 TL – Zamlı maaş: 49.026,97 TL Memur (Lisans) 9/1: Mevcut maaş: 22.938,00 TL – Zamlı maaş: 34.654,73 TL Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaş: 29.538,00 TL – Zamlı maaş: 44.626,01 TL Öğretmen 1/4: Mevcut maaş: 26.654,00 TL – Zamlı maaş: 40.268,86 TL Başkomiser 3/1: Mevcut maaş: 32.626,00 TL – Zamlı maaş: 49.291,36 TL Polis Memuru 8/1: Mevcut maaş: 29.525,00 TL – Zamlı maaş: 44.606,37 TL Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaş: 54.959,00 TL – Zamlı maaş: 83.032,06 TL Hemşire (Lisans) 5/1: Mevcut maaş: 26.440,00 TL – Zamlı maaş: 39.945,55 TL Mühendis 1/4: Mevcut maaş: 33.122,00 TL – Zamlı maaş: 50.040,72 TL Teknisyen (Lise) 11/1: Mevcut maaş: 23.538,00 TL – Zamlı maaş: 35.561,21 TL Profesör 1/4: Mevcut maaş: 48.124,00 TL – Zamlı maaş: 72.705,74 TL Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut maaş: 31.763,00 TL – Zamlı maaş: 47.987,54 TL Vaiz 1/4: Mevcut maaş: 27.620,00 TL – Zamlı maaş: 41.728,30 TL Avukat 1/4: Mevcut maaş: 31.562,00 TL – Zamlı maaş: 47.683,87 TL

Memur Emeklileri için Maaş Zamları

Memur emeklileri için de benzer oranlarda maaş zamları öngörülmektedir. Emekli memurların yeni maaşları aşağıda listelenmiştir: