Tarım Kredi market yarı fiyatına satıyor! Etiketler 6,50 TL, 11,50 TL, 26,50 TL ve 24,70 TL’ye düştü

Kasım ayı, tüketici dostu indirimlerle Tarım Kredi’nin vatandaşları sevindirdiği bir dönem olarak dikkat çekiyor. Tarım Kredi, Kasım ayının son haftasına özel olarak yaptığı indirimlerle gündeme gelirken, sunulan avantajlar her kesimden tüketicinin ilgisini çekiyor.
Tarım Kredi’nin yaptığı indirimler, özellikle ekonomik dalgalanmalar ve fiyat artışlarına karşı vatandaşların bütçesini koruma açısından büyük önem taşıyor. Bu indirimler sayesinde, gıda ürünlerine erişim kolaylaşıyor ve daha fazla vatandaş temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabiliyor.
Tarım Kredi’nin Kasım ayı için sunduğu indirimler, geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Tavuk, sucuk, salam ve kaşar gibi temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler, market raflarında tüketicileri bekliyor. İndirimli ürünler arasında kuru soğan 6,50 TL, Mayer Limon 11,50 TL, Deveci Armut 26,50 TL ve yerli muz 24,70 TL gibi cazip fiyatlar dikkat çekiyor.
Bu indirimler, tüketicilere birden fazla yönden avantaj sağlıyor. Hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alma şansı sunuyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Özellikle Kasım ayının son haftasına özel olarak yapılan bu indirimler, yıl sonu yaklaşırken tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor.
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