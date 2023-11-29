Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaManşetlerGizlilik PolitikasıKünyeİletişim
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Emekliye yeni yıl bombası! 10.000 TL yılbaşı ikramiyesi talimatı geldi

Yayınlanma:
ABONE OL

Türkiye’deki emekliler için yılbaşı, sadece bir yeni yılın başlangıcı değil, aynı zamanda ekonomik beklentilerin de yükseldiği bir dönem. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklileri için her altı ayda bir yapılan maaş zammı, Ocak ayında gerçekleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 4 aylık enflasyon verileri, zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilere yapılacak zam oranları netleşmeye başlayacak.

Emekli Maaşlarına Beklenen Zam

Emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı, milyonlarca emekli vatandaş için büyük önem taşıyor. 16 milyona yaklaşan emekli nüfusu, 4 Ocak itibarıyla değişecek maaşları sabırsızlıkla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, bu zammın ne kadar olacağını belirleyecek. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyuracağı ekstra refah payı da emekliler için önemli bir gündem maddesi.

İLGİLİ HABER Parasız kalana hızır gibi yetişti: 125.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana anında veriyor

Ocak 2024 Emekli Zammının Detayları

Yılbaşına doğru geri sayım devam ederken, emekli maaş zammıyla ilgili detaylar da netleşiyor. 2024 yılının Ocak ayında emeklilere sadece enflasyon oranında değil, aynı zamanda refah payı oranında da zam yapılacak. Bu, emekliler için çifte zam anlamına geliyor. Yapılan tahminlere göre, Ocak 2024’teki emekli maaş zammı en az yüzde 50 olabilir. Bazı uzmanlar, yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha cömert bir zam oranı sunabileceğini düşünüyor.

author avatar
Harun Kılıç
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
05 Mart 2024
Kimliğini alan hemen gitsin! PTT önü dolup taşacak! Tek kuruş ödemesi yok 51 bin 665 TL şipşak para cebinizde

Türkiye genelinde ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik önemli bir destek daha duyuruldu. PTT aracılığıyla sağlanacak olan 51 bin 665 TL tutarındaki annelik yardımı, özellikle asgari ücretle çalışan kadınlara yönelik müjdeli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bu yardım, doğum yapan kadınlara maddi bir nefes aldıracak nitelikte. Doğum Yapan Kadınlara Devlet Desteği Hükümetin, asgari ücretle çalışan […]

Ekonomi
05 Mart 2024
İş Bankası’ndan düşük faizli kredi: Sadece 2.443,21 TL taksitle 40.000 TL + 30.000 TL faizsiz nakit avans

Türkiye’nin lider finans kuruluşlarından biri olan İş Bankası, bireysel finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için özel ve cazip bir kredi teklifi sunuyor. Ekonomik zorlukların her geçen gün arttığı bu dönemde, nakit ihtiyacı daha da önemli bir hale gelmişken, İş Bankası’nın sunmuş olduğu bu teklif vatandaşlar tarafından yüksek ilgi görüyor. İşte, özellikle eğitim ve diğer temel […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Bakan Vedat Işıkhan az evvel duyurdu: Emekliye ikramiye için ödeme tarihi açıklandı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi: 3 Bin Lira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere yönelik büyük bir müjdeyi paylaştı. Bakan Işıkhan, emeklilere 3 bin liralık ikramiye verileceğini duyurdu. Bu ikramiye, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram İkramiyeleri Zamanında Hesaplarda Olacak Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, bayramdan önce emeklilerin hesaplarına aktarılacak olan ikramiye […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Emekli maaşı 10.000 TL olanlar dikkat: Yüksek emekli maaşı almak için formül bulundu!

Artan yaşam maliyetleri ve sektörler genelinde yaşanan zamlar, Ocak 2024 itibarıyla emekli maaşlarının alım gücünü etkiliyor. Özellikle 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar, maaşlarını nasıl yükseltebileceklerini merak ediyorlar. Emekli aylığının düşük olmasının nedenleri ve maaşı nasıl artırabileceğinize dair tüm detaylar bu yazıda ele alınıyor. EYT ile emekli olanlar, emekli maaşlarının düşüklüğünden sık sık şikayet […]

İstanbul’da hissedilen deprem sonrası garip detay: ” Olmaması enteresan”

 YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Prof. Dr. Naci Görür kara haberi tez söyledi! O illerde ortalık karıştı: ‘7 üzeri deprem’ uyarısı yaptı

Doğalgaza artık para ödemeyeceksiniz! Yeni ısınma yöntemi hayrete düşürdü

Mart 2024 BMW Fiyat Listesi baştan çıkardı: 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Yeni Fiyatlar Bomba