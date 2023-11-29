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Emekliye akşam üstü jesti! 1 maaş emekli ikramiyesi duyuruldu

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Türkiye’nin emekli vatandaşları için sevindirici haberler var. Yeni duyurulan bir gelişme ile, milyonlarca emeklinin finansal durumunu iyileştirecek önemli bir adım atılıyor. 7.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere, maaş aralıklarına göre 1 maaş tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ödeme, SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT’den emekli olan herkesi kapsıyor. Emeklilerin, bu ikramiye ödemesinden yararlanmak için başvuru yapmaları gerekiyor.

Emekliye İkramiye: Kimler Yararlanabilir?

7500 TL ve üzeri maaş alan emekliler, son yıllarda bankaların sunduğu çeşitli ödemelerden yararlanabiliyor. Bu ödemeler arasında özellikle bankaların emekli promosyon ödemeleri dikkat çekiyor. Çeşitli özel ve kamu bankaları, rekabetçi promosyon ödemeleriyle emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Bu bankaların sunduğu ödemeler, genellikle maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor.

Akbank’tan Emeklilere Özel Teklif

Akbank, emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Banka, maaşını 3 yıl süreyle Akbank’a taşıyacak emeklilere 1 maaş tutarında ikramiye ödemesi yapacağını duyurdu. Bu teklif, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

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Akbank’ın 1 Maaş İkramiye Kampanyası

Akbank’ın bu yeni kampanyası, emekli maaşı alanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Banka, emekli maaşlarını kendi bünyesine çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Akbank, 7500 TL ve üstü emekli maaşı alanlara yönelik promosyon imkanlarını sürdürüyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını Akbank’a taşıdıklarında ve 3 yıl süreyle bankadan maaş almaya devam ettiklerinde, maaş aralığına göre 12.500 TL’ye kadar emekli promosyonu alabiliyorlar.

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Harun Kılıç
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