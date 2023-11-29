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Kadıköy Gazetesi

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Mutfak tüpü fiyatları cepleri yakıyor! Aygaz, Milangaz, İpragaz, Tüpgaz fiyatları…

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Son zamanların mutfak tüpü fiyatlarındaki artış, halk arasında büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu artış, ÖTV’deki potansiyel zammın beklentisiyle daha da büyük bir ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında hem ekonomik baskı altında kalıyor hem de geleceğe dair endişelerini artırıyor.

LPG’de ÖTV Zammı

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama, LPG kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi gündeme getirdi. Açıklamaya göre, otogaz litre fiyatına 2,5 TL ile 9 TL arasında bir ÖTV zammının yapılması söz konusu. Bu durum, tüp fiyatlarına da yansıyacak bir zam beklentisini doğurdu.

Bu açıklama sonrası vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını ve muhtemel artışları sorgulamaya başladı. Özellikle küçük ve büyük tüp fiyatları, ev ekonomisinde önemli bir yer tuttuğundan, bu konu daha da hassas bir hale geldi.

Güncel Tüp Fiyatları

Milangaz Güncel Tüp Fiyatları

  • 2 kg Piknik Tüpü: 105,50 TL
  • 12 kg Büyük Ev Tüpü: 553,00 TL
  • 19 kg Forklift Tüpü: 881,50 TL
  • 24 kg Ticari Tüp: 1.100,00 TL
  • 45 kg Sanayi Tüpü Miks: 2.088,00 TL
  • 45 kg Sanayi Tüpü Propan: 2.220,00 TL

Aygaz Güncel Tüp Fiyatları

  • Büyük mutfak tüpü: 562,00 TL
  • Aygaz Maksi Tombul: 574,00 TL
  • Aygaz Mini Tüp: 138,00 TL
  • Mini Tekne Tüpü 2 kg: 148,00 TL

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları

  • Piknik Tüpü 2 kg: 110,0 TL
  • Ev Tüpü 12 kg: 554,0 TL
  • Ticari Tüp 24 kg: 1.115,0 TL
  • Sanayi Tüpü 45 kg: 2.092,0 TL
  • Propan Tüpü 45 kg: 2.245,0 TL

Tüpgaz Güncel Tüp Fiyatları

  • Ev Tüpü: 562,00 TL
  • Piknik Tüpü: 108 TL

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Harun Kılıç
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