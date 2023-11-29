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Emeklilik yaşı düştü! Bunu yapanlara erken emeklilik yolu açıldı! Listeye hemen bakın!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zor ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yıpranma payı hakkını genişletmiştir. Bu yenilik, 45 farklı meslek grubundaki çalışanlara daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Haberimizde yıpranma payı hakkının detaylarını, erken emeklilik hakkı kazanan meslek gruplarını ve bu hakların hesaplanma süreçlerini vereceğiz.

Yıpranma Payı 

SGK’nın yıpranma payı hakkındaki yeni düzenlemesi, özellikle zor ve tehlikeli işlerde çalışanlar için büyük önem taşıyor. Bu genişletme, 45 meslek grubunu kapsayacak şekilde yapıldı. Bu gruplarda çalışanlar, normalden daha erken emekli olabilecekler.

Erken Emeklilik Hakkı Kazanan Meslek Grupları

Yıpranma payı hakkından yararlanacak meslek grupları arasında, demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi işçileri, madenciler ve yeraltı işçileri gibi birçok önemli sektör bulunuyor. Ayrıca, asit üretimi yapan fabrika ve atölye çalışanları, sahil güvenlik personeli, radyoaktif işlerde çalışanlar, emniyet çalışanları ve askerler de bu hakka sahip. Basın ve gazetecilik, ebe, itfaiye ve yangın söndürme işleri, ceza infaz kurumları çalışanları, TBMM yasama organı üyeleri, kurşun ve arsenik işleri, su altı işleri, hastabakıcı hemşireler, diş doktorları, eczacılar, cam fabrika ve atölye çalışanları, alüminyum fabrikaları işçileri, hemşireler, döküm fabrikaları çalışanları, çimento fabrikaları personeli, ihtiyat pilotları, kok fabrikaları çalışanları, doktorlar, toplum sağlığı teknisyenleri ve termik santral işçileri de bu haklardan yararlanabilecek.

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Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik Süreci

Bu meslek gruplarında çalışanlar, her bir yıl çalışma karşılığında 2 ay yıpranma payı kazanacaklar. Bu durum, emeklilik yaşını önemli ölçüde düşürebilecek. Örneğin, 2000 yılında sigortalı olan ve 2023 itibarıyla 23 yıllık sigorta primi ödemiş bir maden işçisi, yıpranma payı sayesinde 47 yaşında emekli olabilecek.

Yıpranma Payı Hesaplaması

Yıpranma payı hesaplaması, her meslek grubu için farklılık göstermektedir. Bu hesaplamaları yapmak için çalışanlar, SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Site, her meslek grubu için özel hesaplama yöntemleri ve gerekli bilgileri sunuyor.

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Harun Kılıç
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