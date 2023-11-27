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BUDO yarınki 12 seferi iptal etti!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz otobüsü (Budo) yarınki 12 seferi iptal ettiğini duyurdu. Budo’dan yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle 12 seferin yapılmayacağı açıklandı!

BUDO 12 seferi iptal etti!

Bursa Deniz otobüsü resmi internet sitesinden yer alan habere göre ” yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği” bildirildi.

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