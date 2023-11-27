Son dakika Erzurum valiliğinden kar tatili açıklaması. 28 Kasım Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Erzurum’da hangi ilçelerde okullar tatil edildi!
Son Dakika Erzurum’da 28 Kasım tatil olan ilçeler!
Erzurum Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! “İlimizin genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedenile ile 28 kasım 2023 Salı günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmitşir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idare izinli sayılacaktır” açıklaması yapıldı.
Erzurum Valiliği Halk eğitimlerle ilgili açıklama yapmadı.
Erzurum genel tatil olacak mı? 28 Kasım 2023 salı!
Erzurum Valiliği henüz genel tatil haberi vermedi. ERzurum Valiliğinden sabaha karşı genel tatil ilanı gelirse sizlerle paylaşılacak.
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