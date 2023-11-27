Ak Parti kulislerini açıkladı! AKP İBB adayı Selçuk Bayraktar mı?

Yerel seçimlerine az bir süre kala en çok merak edilen iller arasında yer alan İstanbul için aday Selçuk Bayraktar mı olacak? Ak Parti Ankara ve İstanbul’u yeniden kazanmak için yoğun seferberlik harcıyor.

Ak Parti’den ilk aday adayı Metin Külünk olmuştu ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın Metin Külünk’ü İBB’den aday yapmayacağı öğrenilmişti. Ak Parti kulislerinde sürpriz bir ismin adı geçti. AKP İBB adayı için Selçuk Bayraktar’ın ismi çıktı.

Son dakika İBB adayı Selçuk Bayraktar mı?

Medyascope’den Göksel Göksu son dakika kulis bilgisini yazdı. “Ak Parti kulislerinde İBB adaylığı için konuşulan isim damat Selçuk Bayraktar” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi girmeyecek mi merak ediliyor.