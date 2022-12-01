Esenboğa Havaalanı Araç Kiralama

Araç kiralama hizmetleri 7/24 saat gerçekleştirilen aynı zamanda belirli prosedürler karşılığında Türkiye genelinde yapılan bir işlemdir. Tüm kiralama hizmeti için daha öncesinden belirlenen ve uyuması gereken şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara uyulması takdirde sorunsuz bir şekilde araç kiralama hizmetleri tamamlama verilmektedir.

Araç kiralama sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Kuralların yerine getirilmesi sırasında yaşanabilecek her türlü problemlere karşı tüm araçlar ticari ya da binek fark etmeksizin genel sigorta kapsamındadır. Bu nedenle araç kiralayacak kişilerin bazı şartlara uyması hem araçların güvenliği hem de araç kiralayan Rent A Car firmasının güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Acil Araç Kiralama Hizmetinin Alınması

Esenboğa araç kiralamahizmeti Havalimanı çıkışlarında acil ihtiyacı olan kişiler tarafından tercih edilen bir uygulamadır. Her yaştan aracın aynı zamanda her türden aracın kolaylıkla temin edilebileceği Esenboğa Havaalanı oto kiralama hizmeti öncesinden rezervasyon gerektirmeksizin kısa süre içerisinde işlemlerinizi tamamlayarak temin edebileceğimiz araçlara sahiptir.

Tüm araçların bakımlarının yapılması ve muayeneden geçmesi tamamen Esenboğa araç kiralama firmasının sorumluluğu altında olduğu için sürücüleri ilgilendiren bir durum söz konusu değildir. Bunun yanı sıra Ankara havaalanı rent a car firması olarak çalışan firma her türlü binek aracım teslimatı konusunda belirli prosedürleri uymak zorundadır.

Araç Kiralama Hizmetinin Alınması İçin Gerekli Olan Durumlar

Öncelikle araç kiralamak isteyen kişilerin minimum 2 yıllık ehliyete sahip olması gerekir. Aynı zamanda yerli ve yabancı olarak kiralama hizmeti veren firmanın kiralayan kişinin kimliği ile birlikte işlem yapması araç güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Kiralanan aracın mevcut alınmış olduğu yerden farklı bir yere teslimatı durumu söz konusuysa öncesinden bunu bilgilendirmesini yapılması ve gerekirse anlaşmaların bu şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm işlemler kısa süre içerisinde gerçekleştirilir. Profesyonel ve alanında uzmanlaşmış araç kiralama hizmeti veren Esenboğa Havaalanı oto kiralama firması yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda tüm araçların kasko ve sigortasının ve aynı zamanda yıllık bakımlarını kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir.

Yıllık ve Günlük Kiralama Hizmetinin Verilmesi

Esenboğa araç kiralama firması bunun yanı sıra yıllık, günlük, aylık ya da saatlik olarak kiralama hizmeti sağlar. Bu nedenle farklı fiyatlandırmalar söz konusu olabilir. Fiyatlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için internet adresinden bilgilendirme talep edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kiralama ve araçların otomatik ya da manuel olması araçların üretim yılı kullanılan yakıtın çeşitliliği gibi durumlar göz önünde bulundurularak belirli bir fiyat politikası izlenir. Kiralanacak araç ne kadar yeni ve kullanışlı ise fiyat o kadar yükselecektir.

Modeli düşük olan yolda yakıt konusunda problem çıkartan araçlar genellikle daha uygun fiyata kiralanırken son model arabalar elektrikli ya da hibrit olarak adlandırılan araçlar daha yüksek fiyatlara kira alınabilmektedir.

Özel Fiyatlandırmalar Ve Kiralama İşlemleri

Ankara havaalanı rent a car firması mevcut olmuş oldu fiyat politikası sayesinde kişileri memnun ederek istedikleri yere gidebilmelerine olanak tanır. Diğer firmalara oranla daha profesyonel ve kusursuz çalışan Esenboğa araç kiralama firması tüm filosunu sürekli olarak gözden geçirerek gerekli bakımların yapılabilmesi adına tutanak tutar. Araç kiralama hizmeti alacak kişilerin uyması gereken bazı prosedürler ve evrak işleri söz konusudur. Bu prosedürlere uymayan kişileri araç kiralama hizmetinden yararlanması durumu daha zor olacaktır. Firma uygun görmesi durumunda araç kiralama sırasında şoförlerden teminat talep edebilir.

Bu teminat durumu yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı öncesinden kredi kartı ile ya da bankaya havale yoluyla istenen bir ön ödemedir. Alınmak zorunda olmayan bir uygulama olup genellikle filo araçlarına sahip olan firmalar tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu nedenle yasal olan bu uygulama araç güvenliği ve şoför güvenliği açısından önemli bir rol oynar.

Teminat durumu söz konusu olduğu durumlarda trafikte yenebilecek her türlü ceza HGS ve OGS geçişleri gibi ödemeler teminatını içinden düşürmektedir. Bu durum araç kiralayan firmanın herhangi bir sorun yaşamaması ve kaskoyu bozdurmadan aracın tamir edilmesi için gerekli olan bir prosedür olarak devreye girer. Araç kiralamak ve detaylı olarak bilgi almak için besarent.com internet adresini tıklayabilirsiniz. Tüm araçlar için müşteri temsilcileri ayrıca telefon numaraları üzerinden hızlı çözüm sunmaktadır.