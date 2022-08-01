SMA Yeni İştirakini Türkiye’de Kurarak Pazarda Kalıcı Olmaya ve Mevcudiyetini Arttırmaya Devam Ediyor

SMA Yeni İştirakini Türkiye’de Kurarak Pazarda Kalıcı Olmaya ve Mevcudiyetini Arttırmaya Devam Ediyor

Dünyanın önde gelen fotovoltaik ve enerji depolama çözümleri üreticilerinden Alman teknoloji şirketi SMA Solar Technology AG (SMA), Türkiye iştiraki SMA Solar Turkey Teknoloji Limited Şirketi’ni kurduğunu resmen duyurdu.

Mayıs 2022 itibariye SMA, Türkiye’deki varlığını yeni bir tüzel kişiliğe dönüştürdü. Alman teknoloji şirketi, 40 yılı aşkın tecrübesi ve 2021 yılı itibariyle1 milyar Euro’ya yaklaşan cirosu ile zaten 2014 yılından beri Türkiye enerji sektörüne başarıyla hizmet vermekteydi.

SMA Genel Müdürü Valerio Natalizia, “Türkiye’de yeni iştirakimizin kurulması, SMA’nın Türkiye FV pazarına olan bağlılığını güçlendirirken, SMA’nın gelecekteki uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesine hem stratejik hem de hızla büyüyen bu pazara odaklanması kesinlikle katkı sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.

Enerji fiyatlarındaki artış ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik baskılar birçok tesis ve ticari kuruluşu güneş enerjisi yatırımını gündemine almasına neden oluyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de hızlanan çatı kurulumları ve büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine verilen destekler, güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor.

SMA Türkiye, Satış Direktörü, Efe Kökçü “SMA, giderek artan ürün gamı ile birlikte tüm müşterilerine fotovoltaik projelerinin her aşaması için rekabetçi çözümlerle destek olmaya devam edecektir. Planlama, tasarım, mühendislik ve proje yönetim süreçlerinin yanı sıra son derece gelişmiş ve tecrübeli servis kadrolarımızla satış sonrası hizmetlerde de her zaman müşterilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz.”dedi.

Bu yeni tüzel kişilikle SMA, Türkiye solar enerji pazarında konut, ticari & endüstriyel ve büyük ölçekli santral projelerine yönelik Global SMA standartlarını uzun vadede garanti etmeye devam edecek. Ayrıca tüm iş ortakları bu yeni iştirakin İstanbul’da bulunan merkez ofisinde yerleşik uzman kadrolarına SMA Türkiye web sitesinden ulaşmaya devam edecekler.

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