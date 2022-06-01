KALP RAHATSIZLIĞI OLANLARIN YÜZMESİ GÜVENLİ MİDİR?

Yaz geldi ve sıcaklıkların artmasıyla havuzlara ve sahillere akınlar başladı.Cemiyet hayatının sevilen ismi Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk hocamıza sorduk “ Kalp hastaları yüzmeli mi “ İşte cevabı; “Yüzme, koroner arterlerde endotel disfonksiyonu riskini azaltır ve bu da kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Bu egzersiz şekli aynı zamanda kan şekeri seviyelerini düşürür ve insülin yanıtını iyileştirerek, kardiyovasküler problemler için önemli bir risk faktörü olan diyabete karşı koruma sağlar. Ayrıca, sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olur ve obeziteyi önler. Araştırmalar, yüzmenin kalp rahatsızlığı olanlar için bile güvenli olduğunu gösteriyor.

Ancak bu durumda bazı önlemler almak önemlidir. Kalp rahatsızlığı teşhisi konduktan sonra yüzmeye geri döndüğünüzde, her insan ve onların durumu farklı olduğundan, bireysel tavsiye almanız gerçekten önemlidir. Yüzme, eklemlerinizi esnek ve kaslarınızı güçlü tutmanın yanı sıra kilo vermenize de yardımcı olur. Yüzme, eklemlerinizi esnek ve kaslarınızı güçlü tutmanın yanı sıra kilo vermenize yardımcı olur.

Bununla birlikte, suda olmanın vücut üzerinde herkesin yaşadığı, ancak anjina ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde daha büyük bir etkiye sahip olabilecek etkiler vardır. Kalbiniz, suyun dışında olduğunuz zamana kıyasla çok daha fazla çalışmak zorundadır çünkü dolaşımınızdaki değişiklikler kalbinize daha fazla kan geri döndüğü anlamına gelir. Egzersiz yapmaya başladığınızda, suyun direnci nedeniyle kalbiniz daha da fazla çalışmak zorundadır. Ne kadar derinde olursanız, etkiler o kadar büyük olur.

Sudaki kaldırma kuvveti ve sıcaklık nedeniyle vücudunuzun ne kadar sıkı çalıştığını hafife almak çok kolaydır, bu nedenle su dışında yapacağınızdan daha düşük bir yoğunlukta egzersiz yapmalısınız.

Kalbiniz üzerinde en az etkiye sahip olacağından, yalnızca sıcaklığı 26–33C arasında olan suda yüzmelisiniz. Çoğu halka açık yüzme havuzu, 29C’de düzenlenir. 33C’den daha sıcak olan havuzlar kan basıncınızın düşmesine neden olarak sersemlemenize veya bayılmanıza neden olabilir. Daha soğuk suda olmak düzensiz kalp ritimlerine neden olabilir.

Kalp rahatsızlığınız varsa, yalnızca kendinizi genel olarak iyi hissettiğinizde yüzün ve havuza girmeden önce yemekten sonra en az bir saat geçmesine izin verin.

Sığ uçtan girip çıkın ve sıcaklığa ve derinliğe alışın. Isınmanız ve soğumanız önemlidir, bu nedenle yüzmeye daha yavaş bir tempoda başlayıp bitirin ve kademeli olarak inip çıkın.

En iyi yüzme stili sizi yormayan ve alışık olduğunuzdur. Egzersiz yaparken nefesinizi tutmamalısınız, bu nedenle su altında veya yüzünüz suda çok uzun süre yüzmekten kaçının çünkü bu, kalbinizde daha fazla yüke neden olabilir. Göğüs ağrısı, çarpıntı, sersemlik hissederseniz veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız yüzmeyi her zaman bırakmalısınız. Semptomlar dinlenerek veya ilacınızı kullandıktan sonra geçmezse, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın.”