ORGANZE KUMAŞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

İlk kez Türkistan’da ipekten dokunan hafif, ışıltılı ve şeffaf bir kumaş olan organze, bugün başta polyester olmak üzere birçok liften dokunarak olağanüstü bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Kalitesi kullanılan materyalin yanı sıra santimetrekaresinde bulunan delik sayısı ile de doğru orantılı olan organze pürüzsüz bir yüzeye sahip, sert ve hassas bir kumaştır. Ağırlıklı olarak kadınların özel gün ve davetlerde giyecekleri abiye elbiselerde ve gelinliklerde kullanılan organze kumaş; gömlek, elbise, ceket, tunik ve bluz gibi günlük giyim ile çanta, fular, toka, şapka gibi aksesuarlarda tasarımı güçlendirici materyal olarak tercih edilir. Özellikle tül ve dantel ile eşleştirilen tela ve lamine kumaşlarla güçlendirilerek

Abiye giyime yönelik kumaş koleksiyonları ile sektörün önemli tedarikçilerinden olan Erler Tekstil’in ürün yelpazesine dört farklı çeşidiyle giren organze kumaşlar temelde aynı olmakla birlikte kendi içinde farklılık göstermektedir. Valentino Organze, Janjan Organze, Dalya Organze ve Gazar Organze adıyla Erler Tekstil’in daimi koleksiyonlarında yer alan bu kumaşlar hakkında bilgi edinmek isteyenler mesleğin duayenlerinden Tuncer Özvar’ın kumaş tanıtım videolarına göz atabilir veya www.erlerkumas.com adresini ziyaret edebilir.

ORGANZE KUMAŞIN ÖZELLİKLERİ

Organze, ince hafif ve aşırı havadar bir kumaştır. Yarı saydam parlak ve pürüzsüz yüzeyi ışığı çok güzel yansıtır. Dökümlü bir kumaş olmayan organze, sert bir kumaş olduğu için giyside akıcı bir görüntü elde etmek isteyenlerin değil, dik ve hacim vermek isteyenlerin tercih ettiği bir kumaştır. İnce yapısı nedeniyle çabuk kırışma ve kolay yırtılma potansiyeli bulunan organze, genelde giysilerde kat görevi üstlenir. Nem emiciliği ve ısıyı koruma özelliği düşük olan organze, yüksek ısıya karşı da oldukça hassas özenli dikim ve kullanım isteyen bir kumaştır.

ORGANZE KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

Organze kumaş çeşitleri ilk olarak doğal veya suni ipek, keten, muslin, polyester gibi kullanılan materyale göre sınıflandırılır. İpek ve muslin biraz daha yumuşak organze türleridir. Erler Tekstil ürün yelpazesinde bulunan Valentino Organze, ipliklerinden dolayı kendine has bir efekte sahiptir. Kumaş dokusunda ‘yoryo doku’ denen incecik damarlar ile diğer organzelerden ayrılan Janjan Organze ise kısmen biraz daha yumuşaktır. Şeffaf peteksi dokusu ve kendine has parlaklığı ile modacıların ilgisini çeken Gazar Organze ve hafif peteksi ışıltılı dokusuyla diğer organze kumaşlardan ayrılan Dalya Organze onlarca renk seçeneğin ile Erler Tekstil raflarında yer alıyor.

ORGANZE KUMAŞIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ?

Organze kumaştan yapılmış giysilerinizi nemden arınmış kuru yerde askıda muhafaza ediniz. Bu kumaş hassas bir kumaş olduğu için kullanırken özen göstermeli ve kirlenince kuru temizleme tercih etmelisiniz. Kolay kırışan bir kumaş türü olan organzeyi ütülerken düşük ısıda ve dikkatli ütü yapmanız gerekiyor. Ütünün kumaşa temas etmemesi için bir başka kumaşı üzerine sermenizde fayda var.

ORGANZE KUMAŞ FİYATLARI

Organze kumaşın fiyatları kullanın lif ve dokuma tekniğine göre farklılık gösterir. İpek organzeler diğer organzelere göre daha pahalıdır. Erler Tekstil’in her sezon koleksiyonlarına farklı renkleriyle giren Dalya Organze ve Janjan Organze bir birine yakın fiyatlarıyla daha makul bir fiyata sahipken, Valentino ve Janjan organze nispeten biraz daha yüksek bir fiyata satılmaktadır. Fiyatlar ve renkler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için https://www.erlerkumas.com adresini ziyaret edebilir, top olarak veya istediğiniz ölçüde parça kumaş olarak satın alma yapabilirsiniz.

ORGANZE KUMAŞ NEREDEN ALINIR?

Erler Tekstil’in daimi olarak satışını yaptığı organze kumaş, bugün farklı renk ve çeşitleriyle raflardaki yerini koruyor. Organze kumaşı toptan veya perakende satın almak isterseniz Erler Tekstil’in Ümraniye ve Osmanbey mağazalarını ziyaret edebilir; ‘online’ alışveriş için https://www.erlerkumas.com/ adresine bakabilirsiniz.

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