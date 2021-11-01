Umut Mehmet Gürler Ankara’nın En İyi Mimarları Arasında

Başkent Ankara’da iç mimari alanında faaliyet yürüten Ankara İç Mimarlığın kurucu ortaklarından Umut Mehmet Gürler, pandemi süreci ile birlikte iç mimarideki değişimleri anlattı.

Çin’in Wuhan eyaletinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs bendemi sürecinin bireylerin yaşam alanlarında bir takım köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiği gözlemlendi. İç mimar Umut Mehmet Gürler pandemi sürecinde evden çalışma koşulları nedeniyle evlerin hem bir ofis hem de bir dinlenme alanı olarak kullanılmaya başlandığını ifade etti. Özellikle pandemi sürecinde bireylerin toprağa doğaya ve hayvanlara olan özleminden ötürü rezidanslardan ya da apartman dairelerinde en çok bahçeli müstakil evleri olan yöneliminin arttığını ifade etti. Bu anlamda iç mimari ile ilgili olarak yeni tasarımların beklendiğini ve iç mimar olarak faaliyet yürüten bireylerin pandemi süreci ile birlikte ufkunu daha da genişletmek zorunda olduğunu belirten Umut Mehmet Gürler “Pandemi ile birlikte evlerin hem ofis hem okul hem de bir dinlenme alanı olmasına dair beklentiler ortaya çıktı. Ankara iç mimar arayışında bulunan birçok birey iç mimar olarak faaliyet yürüten meslek mensuplarından evlerini her 3 işlevi yerine getirmek için yani hem bir ev hem bir okul hem de bir ofis olarak kullanmak için dizayn etmelerini istedi.” diye konuştu.

Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü başarı ile bitirmiştir. Umut Mehmet Gürler her meslektaşının bu anlamda özellikle pandemi koşullarının getirisi ile ilgili olarak vizyonunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Sosyal medyayı son derece etkin bir biçimde kullanan Umut Mehmet Gürler 2021 yılı itibariyle özellikle YouTube kanalı üzerinden binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

Pandemi sürecinde bireylerin evlerini daha estetik daha modern ve daha konforlu bir hale getirmesi için son derece faydalı yayınlar yapıp faydalı tavsiyeler vererek paylaşımlarda bulunan İç Mimar Umut Mehmet Gürler bu anlamda bireylerin özellikle mimari değişimleri takip edecek kaynakları okumalarını önerdi. Evlerin içinde yaşayan bütün bireylerin ihtiyacını karşılayacak bir biçimde dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan Umut Mehmet Gürler iç mimarların danışmanlarının aile yaşantılarını fert sayısını ilgi alanlarını mesleklerini ve ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek çalışmalar ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Umut Mehmet Gürler, aynı zamanda her bir mimarın teknolojik yenilikleri ve Çağdaş bakış açısını çalışmalarına yansıtması gerektiğini de vurguladı. Yapılan araştırmalar neticesinde pandemi süreci ile birlikte özellikle müstakil evleri olan yönelimin arttığını ve evlerin hem ofis hem de bir dinlenme alanı olarak kullanılmasına dair ihtiyacın ortaya çıktığını belirtti. Artık Ankara iç mimar arayışında bulunan birçok bireyin mimarlardan müstakil evleri ofise ve dinlenme alanına dönüştürme noktasında talepte bulunduklarını belirten Umut Mehmet Gürler meslektaşlarının bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

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