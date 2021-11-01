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Kadıköy Gazetesi » Atatürk, Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Atatürk’e saygı duruşu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Atatürk’e saygı duruşu


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerleyen sürücüler, saatler 09.05’i gösterdiğinde araçlarından inerek Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Atatürk’e saygı duruşu – Tıkla İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anılıyor. Saatler tam 09.05’i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de saatler 09.05’i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.

📆 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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