Kadıköy – Tavşantepe metro hattında teknik arıza sebebiyle gecikme
İstanbul’da Kadıköy – Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza sebebiyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme sebebiyle metro duraklarında yoğun bir kalabalık yaşandı.
M4 (Kadıköy-Tavşantepe) metro hattında bugün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.
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