Nafaka Davası

Nafaka davası olarak adlandırılan hukuk yolu boşanma davaları sırasında ortaya çıkar. Türk Medeni Kanunu nafaka konusunda düzenleme yaparken eş ve çocukların geçiminin sağlanması için nafakaya gerek duyulur. Nafaka davaları boşanma davası sırasında açılabileceği gibi boşanmanın ardından da açılabilen davalardır.

Nafaka türleri söz konusu olduğunda ise iştirak, yoksulluk, yardım ve tedbir nafakası olarak sıralanması mümkündür. Nafaka davaları açılırken bazı koşulların oluşması gerekir. Boşanma davaları eşlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ayrılık kararı alması sonucunda açılır. Yardım nafakası dışındaki nafaka türleri boşanma davalarını ilgilendirir. Yardım nafakası ise boşanma davalarını ilgilendirmeyen bir nafaka türüdür.

Boşanma davaları açılırken anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilirken davanın çeşidine göre sonuçlanma süresinde değişiklik olur. Aile birliği sonlandırılmak istendiğinde Aile Mahkemesi’ne dilekçe verilerek açılan boşanma davalarında nafaka konusu önemli problemler arasında yer alır.

Boşanma avukatı eşlerin bu süreçte profesyonel yardım alması için başvurulması gereken hukukçudur. Anlaşmalı davalarda eşler önceden bu konuyu açıklığa kavuşturacağından davanın seyri daha kısadır. Mahkeme sırasında hâkimin boşanma taleplerinin geçerliliğine kanaat getirmesi durumunda eşlerin kararlarına uygun hareket edilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç daha farklı gelişir.

Boşanma davası sürerken tedbir nafakası uygulaması yapılabilirken bu sayede boşanma davası boyunca eş ve çocukların durumu güvence altına alınır. Boşanma davası sonuçlanıncaya kadar aile birliğinin devam ettiği kabul edilir. Bu sebeplerle de tedbir nafakası hâkimin takdir yetkisindedir.

İştirak Nafakası

Boşanma davaları ile ilgili olan nafaka türlerinden biri iştirak nafakası olur. Bu nafaka verileceği zaman boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir. Çocuklar düşünülerek verilen iştirak nafakası çocuğun velayetini alan tarafa verilir. Çocuğun velayetini almayan taraf çocuğun bakım ve korunması için gereken masraflar söz konusu olduğunda bu nafakayı ödemekle yükümlü tutulur.

İştirak nafakası belirlenirken çocuğun yaşı ve ihtiyaçları dikkate alınır. Bunun yanı sıra ebeveynin sosyo ekonomik durumu da göz ardı edilmez. İştirak nafakası belirlendikten sonra ödemekle yükümlü olan taraf her ay bu ödemeyi velayeti alan eşe yapar. Nafaka davaları boşanma sırasında açılabileceği gibi boşanmanın ardından da bu tür davalar açılabilir.

Yardım Nafakası

Yardım nafakası olarak adlandırılan nafaka türü boşanma davaları ile ilgili değildir. Yardım nafakası kişinin altsoyu ya da üst soyu için açabileceği bir dava türüdür. Bireyin yardım görmediği takdirde yoksulluğa düşmesi durumunda kardeşlerine ya da alt ve üst soyuna yardım nafakası davası açma hakkı hukuki bir yoldur.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası olarak adlandırılan nafaka türü eşlerden birinin boşanmanın sonuçlarına bağlı olarak yoksulluğa düşmesi neticesinde açılabilir. Yoksulluk nafakasını talep eden taraf diğer eşten daha az kusurlu olmak zorundadır. Aksi durumda bu tür bir davayı açma hakkı bulunmaz.

Yoksulluk nafakası için dava açmak isteyen tarafın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekli olur. Çekişmeli olarak devam eden boşanma davaları uzun sürmesi ile de bilinir. Bundan dolayı da eşlerin ayrılık kararı almasının ardından açacakları davalar sırasında hukuki temsilcilere önemli görevler yüklenir.

İstanbul boşanma avukatı boşanma davalarının ortaya çıkarabileceği sonuçlara hakimiyeti ile öne çıkar. Bu sebeplerle de hukuki açıdan bir danışmanlığa ihtiyaç duyulduğunda kendisinden destek alınabilir.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası davası açılacağı zaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak gereklidir. Bu nafaka türü için boşanma davası açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra eş ve ergin olmayan çocukların geçiminin sağlanabilmesi için hükmedilebilir.

Tedbir nafakası geçici bir uygulama olması nedeni ile eşlerin kusur oranları bu uygulama sırasında dikkate alınmaz. Dava sürerken hâkim tarafların ekonomik koşullarına bakarak hareket eder. Bundan dolayı da hangi taraf lehine karar vereceğini belirleyen koşullar eşlerin ekonomik durumudur. Tedbir nafakasının ödenmediği durumlarda cebr-i icra uygulaması yapılabilmektedir.