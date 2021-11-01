10 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, “ATATÜRK’Ü ANIYORUZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 83. Yıldönümünde, Cumhuriyetin sanat kurumları “İstanbul Devlet Opera ve Balesi” ile “İstanbul Devlet Tiyatrosu, hazırladıkları programla, Mustafa Kemal Atatürk’ü birlikte anıyorlar. “Cumhuriyet’in Temeli Kültürdür” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir, duygu ve kültür adamı kişiliği vurgulanıyor. Kendisinin sevdiği arya ve türkülerin de olduğu programda;

Ahmed Adnan Saygun’un “Bozlak”, “Kapasam da Gözümü”; Cemal Reşit Rey’in “10. Yıl Marşı”; Muammer Sun’dan “Bozkırın Sesi”; İzzettin Hümayi Elçioğlu’dan “Yaşa Mustafa Kemal Paşa”;

Serdar Yalçın düzenlemesi ile; “Yemen Türküsü”, “Çanakkale Türküsü”; Sayram Akdil düzenlemesi ile “Efem”; Aytekin Albuz düzezlemesi ile “Ah bir ataş ver” ;

Aydın Karlıbel’in besteleri; “Kasımpatları”, “Drama Türküsü”, “Kitabı Bahriye”, “Atatürk Marşı”, “Sarı Zeybek” programda yer alıyor.Ayrıca Tosca ve Carmen operalarından aryalar, programda seslendiriliyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solistleri; Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Ürben, Murat Güney, Jaklin Çarkçı, Serkan Bodur, Piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde eserleri seslendirecekler. Solist dansçı Melike Manav ise Ebru Cansız koreografisi ile “İlk Aşk” şarkısı eşliğinde dans edecek.

Programın kurgu ve rejisi Orhan Kurtuldu, dekor tasarımı Arzu Özdemir, Işık tasarımı Kaan Eman tarafından yapıldı. Anlatıcılar ise Orhan Kurtuldu ve Duygu Urhan.

Program; 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat: 15.00’de

Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde

Konser biletleri www.biletinial.com ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.