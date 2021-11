N Kolay 43. İstanbul Maratonu Sona Erdi

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu 43. kez düzenlendi. 20 bin halk koşucusu ile birlikte toplamda 40 bin kişinin parkura çıktığı yarışta; Erkekler genel klasmanda Ugandalı atlet Victor Kiplangat 02:10:18’lik derecesi ile zafere ulaştı. Kadınlar genel klasmanda Kenyalı atlet Sheila Jerotich 02:24:15’lik derecesi ile birinciliği elde etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 43. İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonun startını,Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Atletizm Feder​asyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr Burhanettin Hacıcaferoğlu, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu birlikte verdi. Bir yıl aranın ardından geleneksel parkuruna dönen N Kolay İstanbul Maratonu’nda atletler, Asya’da başladığı yarışı Avrupa’da tamamladı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’ne yakın noktada 09.00’da start alan yarış Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen N Kolay 43. İstanbul Maratonu, TRT Spor Yıldız ve İBB Spor İstanbul Youtube kanallarından canlı olarak yayınlandı.



N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda Erkekler kategorisinde Ugandalı atlet Victor Kiplangat 02:10:18’lik derecesiyle ipi göğüsleyen isim olurken, Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 02:10:23’lük derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı. Ugandalı atlet Solomon Mutai ise 02:10:25’lik derecesi ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich 02:24:15’lik derecesi ile birinci oldu. Kenyalı atlet Jackline Chepngeno 02:24:21’lik derecesi ile ikincilik kürsüsüne, Etiyopyalı atlet Ayantu Abdi ise 02:24:45’lik derecesi ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.



“Unvanımı Korumak İçin Yine Geleceğim”

Erkeklerde birinci sırayı alan Victor Kiplangat, yarışla ilgili “Çok mutluyum çünkü bu mesafedeki ilk yarışım. Seneye unvanımı korumak için yine İstanbul’da olacağım.” dedi. Kadınlarda zafere ulaşan Sheila Jerotich ise yarışı ikinci sırada tamamlayan Jackline Chepngeno ile kardeş olduklarını ve birlikte antrenmanlar yaptıklarını ifade ederek “Unvanımı sürdürmek için 2022’de yine İstanbul’a geleceğim” diye konuştu.



Hüseyin Can Türkiye Rekorunu Yeniledi

İBBSK sporcusu Hüseyin Can, 2:16:02 ile Türk sporcular kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Hüseyin Can ayrıca 1985’ten bu yana kırılamayan Türkiye U23 maraton rekorunu yeniledi.



İstanbullular Köprünün Keyfini Çıkardı

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle halk koşusu yapılamayan N Kolay İstanbul Maratonu’nda bu yıl 20 bin halk koşucusu parkura çıktı. Engelli ve patenli sporcuların da yer aldığı organizasyonda İstanbullular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ve etkinliğin tadını çıkardı.