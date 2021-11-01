“TOMRİS” OYUNU TURNEYE ÇIKIYOR

Oyuncu Janset’i pandemi sonrası seyirciyle buluşturan tek kişilik tiyatro oyunu TOMRİS turneye çıkıyor.

Rain Media’nın yapımcılığında Ekim ayında gösterimi başlayan Tomris oyunu, Kasım ayında Kocaeli ve Ankara’da tiyatro severlerle buluşacak. Oyunun İstanbul gösterimleri de devam edecek.

Tomris oyunu; 19 Kasım’da Kocaeli Marmara Koleji’nde, 23 Kasım’da İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ve 29 Kasım’da Ankara Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

“Tomris” hakkında:

Oyun, akıl hastası Tomris’in, Türk edebiyat dünyasının en önemli kadın yazarlarından Tomris Uyar’da kendini aramasını işliyor. İkili ilişkiler üzerinden kadına ve kadının toplumdaki yerine dair önemli mesajlar veren oyunu Kaan Erkam yazdı, uluslararası oyunculuğu ve rejisörlüğüyle adından söz ettiren Mehmet Ulay yönetti.

“Tomris”in hissettirdiklerinden:

Tiyatro oyuncusu Yaşar Gündem; “Biz seyrederken maskeleri çıkarmıyoruz ama Janset bütün insanlığın ve ilişkilerin maskesini söküp atıyor. O bizim delimiz, o biraz da biziz”

Şair ve editör Arzu Altınçiçek; “Bir sürü göz Tomris’e bakıyor. Tomris morlar içinde. Bir şiirin en güzel imgesi gibi duruyor. Ardından bir ıslık çalıyor, ıslığından Vivaldi’den 4 Mevsim. Yazdayız diyor iri dudakları, ruhu sonbahardan ince bir ağıt yakıyor.”

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