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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Mimar Şen, Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi
Mimar Şen, Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi


Konu hakkında açıklama yapan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, “Yeni düzenleme ile afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.

Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75’i, bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek” dedi.

📆 04 Kasım 2021 Perşembe 10:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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